Pas d’inquiétude si vous voyez un incendie à la Cité du Coq à Jemappes : "Ce sont des exercices" assurent les pompiers

Pas la peine d’appeler la police ou les pompiers si vous voyez un incendie dans les Tours Flora Tristan et Elsa Triolet de la Cité du Coq. Ce mardi ainsi que mercredi et jeudi, la zone de secours Hainaut-Centre réalise des exercices en situation réelle pour terminer la formation de nouvelles recrues. "On fait les brûlages uniquement dans la Tour Flora Tristan, la plus proche du parking et dans le parking souterrain", explique Rudy Millehomme, directeur de la prévention de la zone de police Hainaut-Centre. "On se sert aussi de la formation des recrues pour former les chefs d’équipes qui viennent d’être brevetés. Ils peuvent s’exercer aux procédures d’intervention en situation réelle. On allume un feu, de manière contrôlée, dans certaines pièces des appartements. Les Tours sont inoccupées. On essaye de limiter l’impact à l’extérieur au maximum".

Une trentaine de pompiers sont donc aux alentours des Tours de 8 heures à 17 heures pendant 3 jours. La Zone de police a été prévenue ainsi que les riverains des Tours.