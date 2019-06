Partick Dewael présidera l'installation de la Chambre aux côtés du fondateur de Schild & Vrienden

Il reviendra à Patrick Dewael (Open Vld) de présider l'installation de l'assemblée le 20 juin, a-t-on appris mercredi. Élu depuis 1985, M. Dewael compte une longue carrière politique, notamment au perchoir de la Chambre de 2008 à 2014.

Le président sortant, Siegfried Bracke (N-VA), n'a pas été réélu le 26 mai. La séance d'installation doit donc être présidée par le député le plus ancien, à la carrière la plus longue au sein du Parlement, soit Patrick Dewael.

Assisté par Dries Van Langenhove, député Vlaams Belang

Le règlement de la Chambre prévoit également qu'il soit assisté des deux députés les plus jeunes, en l'occurrence Melissa Hanus (PS) et... Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). Ce dernier est un militant d'extrême-droite particulièrement controversé puisqu'il est le fondateur du mouvement identitaire "Schild & Vrienden" qui défraie la chronique depuis un an et qui a fait l'objet d'un reportage réalisé par nos confrères de la VRT. Incitation à la violence, sexisme décomplexé, racisme, ce reportage a dévoilé la face sombre et cachée du mouvement.

Au Parlement flamand, un élu Vlaams Belang aurait pu présider cette cérémonie

En Flandre, Filip De Winter, figure de proue et ancien président du Vlaams Belang, était à deux doigts de présider cette séance d'installation. Mais ne souhaitant pas voir un député Vlaams Belang présider cette cérémonie, l'ancien président de la Chambre, Herman De Croo, qui avait pourtant annoncé qu'il ne siégerait pas s'il était tout de même élu, a finalement accepté de siéger lors de cette cérémonie: "Pour éviter que les 123 autres députés ne doivent prêter serment entre ses mains, je reviens encore un peu", explique-t-il. Âgé de 88 ans et élu pour la première fois en 1968, il est en effet le député à la plus grande ancienneté de carrière. Le libéral cédera ensuite son siège parlementaire à sa première suppléante Freya Saeys lors de la deuxième session du Parlement flamand.

Mais à ses côtés, les deux secrétaires provisoires d'Herman De Croo seront bel et bien, des députés Vlaams Belang. Âgés de 21 et 23 ans, ils sont les plus jeunes élus du parlement.