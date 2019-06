Participation surprise de la princesse Elisabeth à sa première mission au Kenya - © ERIC LALMAND - BELGA

La Reine Mathide et la princesse Elisabeth au Kenya - JT 13h - 25/06/2019 Des images de notre future reine : la princesse Elisabeth et sa mère, la reine Mathilde, sont en visite au Kenya en ce moment. Elisabeth qui aura 18 ans en octobre entend s'investir dans des projets sociaux. Fille et mère mènent donc ensemble une mission de l'UNICEF.