Parti citoyen, le système est-il verrouillé ?

L’émergence d’un parti comme le Mouvement 5 étoiles, Podemos, ou En Marche est impossible en Belgique. C’est la conclusion que tirent nos confrères du Vif/L’Express. Leur dernier numéro est intitulé "L’impossible émergence des partis citoyens. Comment le système belge les empêche de reproduire le succès de Podemos, En marche ou 5 étoiles". Leur dossier s’intéresse aux partis ou mouvements comme Oxygène, En Marche Belgique, E-Change, Belvox. Leurs représentants dénoncent une forme de mépris des autres grands partis, des médias aussi.

Parmi les freins à leur développement, le politologue Jean-Benoit Pilet pointe, toujours dans le Vif/L'Express, "le mode de financement public des partis qui se base uniquement sur les résultats des élections précédentes. Il y a aussi la réglementation de l’activité médiatique sur les chaînes publiques en période de campagne électorale. Cela déteint aussi sur les médias non publics et constitue une prime aux partis déjà représentés au Parlement. Il y a aussi des règles internes propres aux différentes assemblées qui limitent la capacité d’action et les prises de parole des partis ne disposant pas d’un groupe parlementaire comme le PTB, le PP ou Jexiste. Enfin, le seuil électoral à 5 %, décidé pour éviter l’apparition de partis liberticides, et l’apparentement rendent extrêmement compliquée l’apparition de forces nouvelles".

Il y a des verrous dans le système donc. Mais qu’en est-il de la stratégie de ces partis/mouvements ? N’est-elle pas aussi en cause ?

