Parmi les principaux théâtres d'opération de l'armée en 2022 : la Lituanie, le Sahel et une reprise avec la RDC

"La Défense envisage aussi l'envoi complémentaire d'un Combined Arms Tactical Sub-Group" (CATSG, en français un sous-groupement tactique interarmes) qui sera déployé de manière graduelle et évolutive. Les nombres évolueront de 165 vers 255 militaires en 2022", entre le milieu et la fin de l'année, en fonction de la situation politique et sécuritaire sur place, a ajouté le conseiller de Ludivine Dedonder.

Ce groupement de forces spéciales européennes, initié par la France et qui rassemble désormais une dizaine de pays - dont la Norvège, non-membre de l'UE - conseille, assiste et accompagne les forces armées maliennes (FAMa).

Ces opérations devraient engendrer au total un coût brut de 129 millions d'euros et net (déduction faite de frais fixes et de remboursement par des tiers) de 76,19 millions, a expliqué le responsable des opérations au cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, lors d'un exposé très attendu par la commission de la défense nationale de la Chambre.

Ce CATSG, une unité conventionnelle équipée de blindés à roues, s'intègrera au sein d'une opération essentiellement composée de forces spéciales, plus légères et plus mobiles.

Les missions assignées à cette compagnie de manœuvre pourraient consister d'une part en la protection de la base de déploiement de Takuba et de convois logistiques et d'autre part en "l'appui en deuxième ligne des forces spéciales et de leurs partenaires maliens", selon le commandant Van Belleghem.

Il a précisé que l'analyse détaillée de cet engagement opérationnel inédit pour l'armée belge était encore en cours au sein de l'état-major de la Défense.

D'autres opérations sont maintenues

L'armée maintiendra par ailleurs sa participation à des niveaux différents dans plusieurs pays de la région du Sahel et alentours: au Mali, au sein des missions de l'ONU (la Minusma, avec sans doute un des nouveaux avions de transport Airbus A400M pour trois mois) et de l'Union européenne chargée de la formation des FaMA (l'EUTM-Mali), en Tunisie, au titre de l'assistance militaire, au Niger en vertu de la coopération bilatérale baptisée Operation New Nero (ONN, qui vise à former des unités de l'armée nigérienne pour combattre les groupes djihadistes actifs au Sahel) et au Burkina Faso pour entraîner les forces spéciales locales.

Bénin, Centrafrique

Toujours dans la région, des militaires se déploieront au Bénin pour entraîner des équipages de patrouilleurs fluviaux et former des démineurs et participer à deux exercices dans le golfe de Guinée, a indiqué l'officier.

En Centrafrique, le général-major Jacky Cabo prendra en février le commandement de la mission européenne EUTM-RCA, accompagné par une soixantaine de personnes provenant du quartier-général du Corps européen (ou Eurocorps).