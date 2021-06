Parlement européen : la plénière retrouve Strasbourg après plus d’un an d’absence

Le président du Parlement européen David Sassoli a ouvert lundi peu après 17h00 la session plénière de l’assemblée depuis Strasbourg (France), ville que le Parlement retrouve après plus d’un an d’absence due à la Covid-19. L’hémicycle était quasi vide quand l’Italien a pris la parole sous le regard de la maire écologiste de Strasbourg Jeanne Barseghian, de nombreux eurodéputés ayant décidé de se connecter virtuellement, à distance, aux débats.

Mais le retour en terres françaises fait office de symbole, après des mois de réclamations de la France. Début mars 2020, le Parlement européen avait en dernière minute raccourci et déplacé sa grande plénière mensuelle (de 4 jours) à Bruxelles, où ont lieu durant toute l’année les commissions parlementaires ainsi que des "mini-plénières". La pandémie éclatait à ce moment-là sur le continent, et il semblait inconcevable, face aux risques de contamination, de déplacer et rassembler des milliers de personnes à Strasbourg, siège officiel du Parlement.

Mesure temporaire… qui a duré

Si cela semblait initialement une mesure très temporaire, toutes les plénières suivantes, jusqu’à mai 2021, ont finalement été organisées depuis Bruxelles, avec à partir de juin 2020 une procédure permettant le vote à distance des élus. Plus besoin donc pour les eurodéputés de se déplacer, qui peuvent également intervenir en plénière par écran interposé.

Lundi, le retour à Strasbourg, très attendu par la France, a été salué par David Sassoli. S’exprimant en français, l’Italien a applaudi "un jour très important pour le Parlement". "Après plus de 15 mois, nous sommes de retour à notre siège à Strasbourg. Nous avons vécu une période terrible, avec des millions de morts et beaucoup de souffrance […] La reprise de nos activités normales à Strasbourg est un signe de confiance et d’espoir", a-t-il lancé.

Prématuré pour certains

Pour autant, le retour officiel à Strasbourg est vu comme prématuré par certains élus, entre autres dans les rangs belges. "Nous sommes très peu dans notre groupe à faire le déplacement, surtout pour des raisons sanitaires. Beaucoup ne sont pas encore complètement vaccinés", explique l’élu PTB Marc Botenga, du groupe de la gauche (GUE/NGL). Il déplore une décision "purement politique" due à la pression de Paris, et "qui ne tient pas compte de la situation sanitaire", qui s’améliore mais est loin d’être au beau fixe.

Les écologistes abondent dans le même sens. "Nous aurions préféré revenir par exemple en septembre", indique Sara Matthieu (Groen, groupe des Verts/ALE). Même son de cloche chez sa coreligionnaire Saskia Bricmont (Ecolo), qui indique que les conditions de travail ne sont pas optimales : "nous avons été encouragés à aller à Strasbourg de manière individuelle, en voiture, sans collaborateurs".

Le débat sur la transhumance mensuelle refait surface

Forcément, l’éternel débat sur la transhumance mensuelle des élus, collaborateurs, services du Parlement et autres se réinvite. Difficilement défendable d’un point de vue écologique ou sur le plan budgétaire (la Cour des comptes européenne avait estimé en 2014 qu’on pourrait économiser environ 114 millions d’euros par an avec un siège unique à Bruxelles), le maintien d’un siège à Strasbourg est fortement critiqué depuis des lustres. "Les coûts sont énormes, et c’est absurde", résume la N-VA Assita Kanko (groupe ECR) lundi. Mais il est inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l’UE, et modifier cette donnée imposerait de faire plier la France.