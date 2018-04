Parlement de Wallonie: Ecolo veut modifier la procédure de validation des élections

"Est-il normal qu'un Parlement valide seul les élections organisées pour le composer? Pour Ecolo, la réponse est clairement 'non'", indique mercredi le parti qui demande dès lors à ce que le fédéral et les Régions s'accordent afin que soit adoptée une loi spéciale modifiant la procédure de validation des élections. Une résolution en ce sens a été déposée au Parlement de Wallonie.

Doutes quant à l'impartialité du Parlement

"Ce Parlement a donné lieu à un vaudeville grotesque pendant trois jours au lendemain des élections de 2014 - pour rappel, le Parlement avait été paralysé durant 3 jours à la suite d'un problème de validation des élections, ndlr - et la procédure actuelle de validation des pouvoirs fait planer des doutes quant à son impartialité face aux cas litigieux qui lui sont soumis", rappellent les écologistes.

Et si le règlement a été modifié depuis en créant 3 commissions distinctes sur base géographique au sein du Parlement, "cela ne change rien sur le principe". "Les élections régionales visent à composer le Parlement. Et c'est ce même Parlement qui contrôle ces élections. Est ce qu'on se rend compte qu'un candidat qui souhaite contester une opération électorale doit en fait introduire un recours auprès de ceux qui ont été ses adversaires pendant le même scrutin et dont la décision conduirait potentiellement à invalider leur propre élection? Ce système doit changer", souligne Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie.

"C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ce texte de résolution. C'est une question de démocratie élémentaire, de bonne gouvernance et d'éthique", conclut-il.