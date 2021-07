Pari tenu: la Flandre au sommet de l’Europe, avec 87% des 18 ans et plus ayant reçu au moins une dose de vaccin

A l’exception de 7000 personnes qui viennent de recevoir leur invitation, tous les Flamands de plus de 18 ans ont reçu la possibilité de se faire vacciner. Prononcée le 14 mars sur les antennes de la VRT, la promesse de Wouter Beke (CD&V), le ministre flamand du Bien-être et de la Santé, est pour ainsi dire exaucée à la date du 11 juillet qu’il s’était fixée.

Avec le chiffre de 87% des adultes qui ont eu leur première dose dans le nord du pays, la fête de la communauté flamande est surnommée la " Journée de fête de la vaccination " flamande.

Cependant de l’autre côté de la frontière linguistique, la campagne de vaccination a connu quelques moments difficiles, au point que la Flandre était derrière la Wallonie à un moment de la crise sanitaire.

Le 28 décembre dernier, Jos Hermans (96) était ainsi le premier flamand à recevoir une dose de vaccin contre le coronavirus. Il représente un signe d’espoir quelques jours avant le début de la campagne de vaccination qui a débuté en janvier.

Alors que d’autres pays comme le Royaume-Uni et Israël vaccinent leurs citoyens par dizaines et centaines de milliers dès le premier jour, la Belgique est à la traîne, et la Flandre est pour ainsi dire un mauvais élève. Lors de la première semaine de vaccination, seules 7600 personnes sont vaccinées dans les maisons de repos du nord du pays.

Une campagne de vaccination qui patine

Les centres de vaccination ouvrent leurs portes à la mi-février. Mais durant les premières semaines, le système de planification Doclr connaît de nombreux ratés. C’est à partir de ce système que les invitations sont envoyées par e-mail. Retards dans les réceptions, erreurs dans les envois, cela a pour conséquence que de nombreuses personnes ne se rendent pas au rendez-vous pour recevoir leur première injection.

De plus, chaque centre semble adopter sa propre approche lorsque les personnes ne viennent pas. A Wemmel, un appel est passé via Facebook.

Puis il y a les problèmes de livraison. AstraZeneca annonçait déjà en janvier qu’elle diminuerait de 60% les livraisons prévues pour L’Union Européenne. En revanche, le Royaume-Uni recevrait d’importantes quantités de vaccins. Les tensions naissent entre l’Union Européenne, le Royaume-Uni et le géant pharmaceutique.

Les retards des livraisons de vaccins se répètent, et la révélation de potentiels effets secondaires (AstraZeneca) freinent inexorablement la couverture vaccinale en Belgique. Le 14 mars dernier, Wouter Beke (CD&V), le ministre flamand du Bien-être et de la Santé fait une annonce forte dans l’émission de la VRT " Le septième jour " : " Si les vaccins sont livrés à temps, nous pouvons administrer une dose à tous les plus de 18 ans d’ici le 11 juillet. "

La Flandre dans le top européen

Afin d’accélérer la campagne de vaccination, les différents ministres de la Santé décident de prolonger la période entre les deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech. L’objectif est que, face aux retards des livraisons, un maximum de personnes ait au moins reçu une injection tout en gérant le stock. La Flandre affine sa stratégie et sa logistique, alors qu’au fil des mois la vaccination est autorisée à d’autres classes d’âges dans le royaume.

Les centres de vaccination fonctionnent enfin à plein régime, pour atteindre le chiffre de 34,2% des Flamands vaccinés. Une machine bien huilée permet à la Flandre de faire partie du top européen en termes de vitesse de vaccination, comme le confirme Wouter Beke : " Nous avons dépassé le Royaume-Uni. Seule l’Islande fait mieux. Non seulement nous avons une forte tradition de vaccination, mais en plus de cela, nous nous concentrons sur la proximité à travers nos centres de vaccination. La coopération entre les zones de première ligne et les autorités locales progressent parfaitement. "

Si la Flandre affichait un retard sur la Wallonie pendant la campagne de vaccination, elle a su adapter sa stratégie et organiser ses forces vives pour accélérer le rythme de vaccination. En ce jour de la Fête de la Communauté flamande, l’objectif a donc été atteint avec comme symbole la date du 11 juillet.

D’ici fin juillet, 80% de la population flamande de plus de 18 ans devrait être complètement vaccinée. Notons que les chiffres de la Wallonie sont également très bons en ce qui concerne la vaccination complète, avec même 52% de sa population vaccinée contre 50% en Flandre actuellement. Si la région Bruxelloise est à la traîne, la Belgique est dans son ensemble l’un des meilleurs élèves en Europe.