"Parfois, je fais 15km/jour dans les rayons. Chez Lidl, la majorité des employés sont dégoûtés"

128 magasins Lidl étaient en grève ce jeudi, soit près de la moitié des magasins du groupe en Belgique. Le personnel de la chaîne hard discount allemande dénonce notamment la surcharge de travail avec la montée en gamme de Lidl.

Que se cache-t-il derrière cette grève? Quelle est la réalité des plus de 7500 employés Lidl? Vews a rencontré deux employés de magasins différents et occupants des rôles différents également. Tous deux évoquent ce qui semble être la condition numéro une pour bien intégrer le système Lidl: la polyvalence.

"Dans certains magasins, les gens qui s'occupent de la cuisson des couques et tout ça, ils sont aussi affiliés à la caisse. Ils courent entre chaque poste, aux fourneaux, à la caisse, à la chambre froide également", explique cet employé chez Lidl depuis cinq ans. Lui, appelle au dialogue plutôt qu'à la grève.

Pressions physique et psychique

"Parfois, je fais jusqu'à 15 kilomètres par jour juste dans les rayons du magasin. (...) Le samedi matin, avant l'ouverture, vous avez une heure et demi pour vider 17 palettes de fruits et légumes dans les rayons. Et vous êtes deux pour faire ça", déclare notre interlocuteur. Avant de détailler, "vous devez prendre des caisses de bananes de 16, 17 kilos depuis des palettes qui culminent 50 centimètres au-dessus de votre tête. Il y a 30 caisses à vite ranger. Vous êtes cassé à la fin de la semaine..."

L'une des politiques de Lidl est de ne jamais laisser un rayon vide. C'est ce que précise la chaîne dans les offres d'emploi visibles sur son site internet: