Parc de la Haute Campine : Jürgen Conings n'a toujours pas été repéré malgré d'intenses recherches

Ce jeudi midi, le Parquet fédéral a refait le point sur la situation. "Le périmètre dans lequel les recherches se concentrent est particulièrement large et difficile, même si les fouilles concernent plus particulièrement trois zones précises", explique Eric Van Duyse.

La présence impressionnante de l'armée et de la police à Maasmechelen attirait de plus en plus de curieux ce jeudi soir. Les spectateurs se massaient aux côtés des journalistes, photographes et autres cameramen à l'entrée du parc naturel.

Le directeur-coordinateur de la police fédérale du Limbourg, Robin Minten, a annoncé plus tôt dans la soirée de jeudi que les renforts seraient suffisants pour permettre aux policiers de fouiller la réserve naturelle de manière approfondie et en toute sécurité. Il s'agit d'un périmètre de 20 kilomètres. Certains médias ont rapporté qu'une tente de camouflage, un sac de couchage et quelques effets personnels avaient été trouvés dans la zone, mais le procureur fédéral n'a communiqué aucune information à ce sujet.