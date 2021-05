Parc de Haute Campine: "Balayage très complet du site" pour retrouver le fugitif militaire Jürgen Conings

Une nouvelle phase de fouille approfondie est organisée ce jeudi après-midi. "Depuis mercredi, la Défense apporte son appui sur le terrain. Une centaine d’hommes des compagnies de réserve sont déployés, tout comme six véhicules blindés sur roues", indique le Parquet fédéral. Ce dernier précise que la priorité va actuellement à la sécurité du personnel engagé sur le terrain ainsi qu’à celle des citoyens. Une partie de l’autoroute E314 a été fermée pour faciliter les opérations.

Ce jeudi midi, le Parquet fédéral a refait le point sur la situation. "Le périmètre dans lequel les recherches se concentrent est particulièrement large et difficile, même si les fouilles concernent plus particulièrement trois zones précises", explique Eric Van Duyse.

Mercredi, des dizaines de policiers et de militaires ont ratissé sans succès le Parc national de Haute Campine (Limbourg), à la recherche de l’homme de 46 ans porté disparu depuis lundi soir.

D’importants effectifs de policiers et de militaires sont mobilisés pour retrouver le militaire Jürgen Conings, en fuite dans le Limbourg. Des blindés, des hélicoptères sont déployés. © Tous droits réservés

Combien de temps faudra-t-il pour retrouver le fugitif ? La superficie du Parc National de Haute Campine, 12.000 hectares, combinée avec l’expérience militaire du suspect et sa bonne connaissance du terrain rendent les recherches difficiles. "A ce moment, je n’ai pas l’impression qu’on a directement des traces très concrètes", a estimé Raf Terwingen, le bourgmestre de Maasmechelen. C’est sur le territoire de cette commune que se situe l’entrée principale du Parc National, où sont mobilisés les forces de police et les effectifs militaires engagés dans les recherches.

Le fugitif, Jürgen Conings, un homme âgé de 46 ans, a quitté son domicile situé à Dilsen-Stokkem ce lundi 17 mai en matinée. Sa voiture a été retrouvée mardi vers 18 heures à Niel-bij-As, dans un bois.

L’individu est un militaire ayant une longue expérience de combat en zone de guerre et en maniement des armes. Dans sa voiture, quatre lance-roquettes ont été retrouvés dans le véhicule, comme l’a confirmé le Parquet fédéral. Jürgen Conings serait probablement encore en possession d’un armement plus léger, a indiqué le parquet. Selon les informations de la RTBF, il pourrait s’agir d’un pistolet-mitrailleur, d’un pistolet semi-automatique et d’un gilet pare-balles.

Le militaire est connu des autorités comme étant un extrémiste de droite. Il apparaît comme "extrémiste potentiellement violent" dans la banque de données de l’OCAM. L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace a placé le niveau de menace à quatre, soit le plus élevé, concernant la fuite du militaire. Pour la Belgique dans son ensemble, l’analyse de l’Ocam reste inchangée, soit au niveau 2 (moyen).

Des sources proches de l’enquête ont confirmé à la RTBF que le militaire a laissé plusieurs lettres d’adieu, sorte de testament dans lesquels il se dit notamment prêt à une confrontation jusqu’à la mort avec les forces de l’ordre. Une de ces lettres a été retrouvée dans la voiture.

Dans un passé récent, l’homme a proféré des menaces à l’encontre de certaines personnalités dont le virologue Marc Van Ranst. Le scientifique et sa famille ont été transférés dans un lieu sûr mardi, comme l’avait confirmé le principal intéressé à l’agence de presse Belga.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), bénéficie aussi d’une protection supplémentaire à la suite de la cavale du militaire, a indiqué jeudi son cabinet à l’agence Belga.