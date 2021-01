Panneaux photovoltaïques : les propriétaires découvrent sur leurs factures d’électricité l’impact du tarif prosumer

Nos équipes de reportage ont rencontré un propriétaire de panneaux photovoltaïques. Sur son toit, 16 panneaux assurent presque la consommation totale du ménage. En effet, jusqu’à présent, la facture d’électricité s’élevait à environ 8 euros par mois. Mais à présent, cela a augmenté, explique le propriétaire Pascal Philippart : "Malgré une consommation inférieure à l’année précédente, pour la première fois, j’ai un montant de 75 euros de régularisation ainsi qu’une nouvelle provision qui passe de 8 euros à 30 euros par mois", explique-t-il. Et il poursuit : "On voit aisément que j’ai doublé, en fin de compte, ma facture annuelle en l’espace d’un seul mois".

C’est l’application du tarif prosumer qui engendre cette augmentation des coûts. Les propriétaires de panneaux photovoltaïques ne subiront malgré tout pas les conséquences financières de ce tarif prosumer directement. En effet, les autorités wallonnes ont prévu une période transitoire. "En 2020 et 2021, le soutien financier qui est octroyé par la Région wallonne couvre 100% de la redevance prosumer, du tarif prosumer. Pour les années 2021 et 2023, cette prime sera réduite à 54% de ce tarif. Et à partir de 2024, il n’y aura plus de soutien qui sera octroyé", explique Stéphane Renier, le Président de la Cwape, la Commission wallonne pour l’Energie.