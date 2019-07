Panne informatique à Brussels Airport : 5000 bagages envoyés ce dimanche matin

Selon Brussels Airport, la moitié des 10.000 bagages restés en rade samedi a pu être envoyée à destination avant midi ce dimanche.

Les autres valises seront envoyées cet après-midi ou dans les prochains jours. La compagnie Brussels Airlines, dont 5500 bagages sont restés au sol, prévoit d’envoyer la majorité d’entre eux ce lundi. Le tout étant de réussir à trouver de la place dans les soutes des avions, étant donné que de nombreux vols sont pleins ce dimanche. Il s’agit en effet d’un jour de grande affluence : 44.000 passagers sont attendus à l’aéroport.

Certaines destinations sont desservies chaque jour, ce qui permettra une résolution du problème plus rapide pour les voyageurs. C’est par exemple le cas pour Malaga et pour Nice. Dans d’autres cas, les bagages voyageront sur une autre compagnie aérienne que celle initialement prévue et parfois même seront acheminés via d’autres moyens de transport – en camion ou en bateau.

Les personnes concernées peuvent trouver de l’information auprès de leur compagnie aérienne. Il leur est également conseillé de signaler l’absence de leurs bagages à l’aéroport d’arrivée.

Par ailleurs, les compagnies aériennes ne prévoient pas de dédommagement. "Il s’agit d’un cas de force majeure", explique la porte-parole de Brussels Airlines, Wenke Lemmes. "Ce n’est pas à cause de la compagnie que les bagages ne sont pas arrivés donc il n’y a pas de compensation prévue dans ce cas. Ceci dit, on est conscient que si des personnes n’ont pas de bagages pendant vraiment longtemps, ça peut poser des problèmes. Au cas par cas, on pourrait réfléchir à une aide."