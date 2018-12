Pacte sur la migration: même pour l'ONU, le texte est "non-contraignant"

Le mail est tombé à 14h45, ce vendredi. Le courriel émane de Maria Fernanda Espinosa Garcès, la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU et il est adressé aux représentants de tous les pays membres de l'organisation internationale : "Nous sommes à moins de deux semaines de la conférence d'adoption du Pacte pour une migration sécurisée, ordonnée et régulière qui aura lieu à Marrakech les 10 et 11 décembre 2018. Je voudrais vous rappeler à quel point nous sommes allés loin ensemble".

Le courrier, d'une page, revient sur les deux ans de négociations, "couronnées de succès" et insiste sur l'importance de l'Assemblée générale de l'ONU qui est le "principal forum pour le multilatéralisme, où les pays peuvent négocier des solutions globales à des problèmes globaux." Un texte diplomatique comme un autre, pourrait-on penser. Le deuxième paragraphe, vu depuis le prisme belge, est tout de même intéressant : "Le Pacte, le tout premier texte global sur un cadre de migration international, n'est pas juridiquement contraignant et peut être utilisé par les Etats-membres pour déterminer leur propre programme migratoire national."

Alors que ce mardi, la commission "Relations extérieures" de la Chambre doit entendre plusieurs experts, à propos du Pacte, cette lettre, selon les supporters belges du Pacte, est une nouvelle preuve que la Belgique n'a rien à perdre à signer ce texte. Pas certain, tout de même, que cela puisse convaincre la N-VA. Il semble, à croire notre confère journaliste politique de la VRT Johny Vansevenant, que les partis flamands, singulièrement la N-VA ne voient guère de solution à cette crise. Le gouvernement fédéral pourrait tomber ce mercredi ou jeudi, entre la commission "Relations extérieures" et la séance plénière de jeudi. L'intervention de Johny Vansevenant est à découvrir ci-dessous.