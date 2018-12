Pacte pour les migrations: quelques dates pour mieux comprendre

Charles Michel vient de confirmer à la Chambre qu’il se rendra bien à Marrakech pour faire entendre "la voix du Parlement". Vous n'avez pas tout suivi? Voici une petite rétrospective de l'évolution de ce texte, au fil du temps.

Les événements passés

19 septembre 2016

Les Nations Unies adoptent la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, au titre de laquelle l'Assemblée générale a décidé de développer un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Avril 2017

Le processus de mise en place de ce Pacte débute.

2 Décembre 2017

Les États-Unis se retirent de la préparation du pacte.

19 février 2018

C'est la première des trois réunions internes au gouvernement pour discuter du pacte. Elles sont organisées par les services des Affaires étrangères. Parmi les personnes/services présents, on compte: les cabinets de l’Asile et la migration, du Coopération au développement, des Affaires intérieures, des Affaires économiques, le Premier ministre, les régions ainsi que les services compétents comme le Service des Affaires étrangères et Fedasil.

4 juin 2018

Une deuxième réunion similaire a lieu.

13 juillet 2018

Les États membres de l’ONU finalisent le pacte.

18 juillet 2018

La Hongrie se retire du pacte.

12 septembre 2018

Selon l'ambassadeur Jean-Luc Bodson, envoyé spécial "Migration et Asile" du gouvernement belge, la position belge est positive à la suite des trois réunions internes : "La Belgique estime que le texte est équilibré, reflète les préoccupations que nous avons exprimées et est une avancée importante au niveau diplomatique mondial et, par conséquent, la Belgique approuvera le texte à Marrakech en décembre". La Belgique s'engage même "à inviter les autres pays à faire de même".

Le cabinet de Theo Francken était absent le 12 septembre, mais l'ambassadeur assure qu'il a pris contact avec ce cabinet et qu'aucune objection sur le pacte n'est formulée.

31 octobre 2018

L’Autriche se retire du pacte.

1er novembre2018

La sortie de l'Autriche, qui occupe la présidence du Conseil de l'UE, a un effet déclencheur du côté des nationalistes flamands. Theo Francken publie son premier tweet sur le sujet:

"Wouter Beke dit aujourd’hui que je qualifie le pacte de Marrakech de nébuleux et de non-contraignant. C’est incorrect. Il ferait mieux de vraiment lire mon livre. Le manque de vision en matière de migration est pénible."

Depuis lors, la N-VA met de plus en plus la pression sur le gouvernement pour qu'elle n'adopte pas le pacte onusien.

21 novembre 2018

L’Australie refuse de signer le pacte.

28 novembre 2018

L’Italie déclare qu'elle n’ira pas à Marrakech.

4 décembre 2018

Les tensions montent. Une discussion devait avoir lieu en commission Relations extérieures, mais l'assemblée est annulée à la suite d'une campagne polémique de la N-VA sur les réseaux sociaux. Charles Michel organise une conférence de presse vers 19 heures où il annonce qu'il s'en remet au Parlement.

5 décembre 2018

Un vote a lieu en commission Relations extérieures. Résultat des votes: le texte a reçu le soutien d'une majorité de rechange qui a réuni, dans la majorité, le MR, le CD&V et l'Open Vld et, dans l'opposition, le cdH, les écologistes et le sp.a. La N-VA a voté contre. Le PS s'est abstenu.

En parallèle, la Bulgarie n’adopte pas le pacte de l’ONU.

6 décembre 2018

Charles Michel confirme à la Chambre qu’il se rendra bien à Marrakech pour faire entendre "la voix du Parlement". Dans une prise de parole solennelle, il a déclaré: "Je choisirai le camp du respect des institutions", se posant ainsi en gardien de la démocratie et de la constitution.

Les événements à venir

10-11 décembre 2018

À Marrakech, une conférence intergouvernementale est organisée où le texte sera adopté.

19 décembre 2018

À New-York, les États membres de l'ONU vont signer le pacte.