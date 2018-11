Pacte Migrations : voici la liste des experts qui seront entendus mardi au Parlement

La semaine prochaine s'annonce cruciale pour la survie même du gouvernement de Charles Michel. Les discussions se poursuivent pour chercher une "sortie de crise". Mais c'est au Parlement d'abord que l'on parlera du Pacte des Nations Unies sur les Migrations, le fameux pacte qui divise l'actuelle majorité fédérale, la N-VA refusant toujours de voir le texte officiellement approuvé par la Belgique. Les premiers à aborder la question seront les députés de la commission des Relations extérieures de la Chambre qui se réunit ce mardi 4 décembre.

Petit retour en arrière. Mercredi, lors de la dernière réunion de cette commission présidée par Dirk Vandermaelen (SP.A), il a été convenu entre majorité et opposition que les parlementaires allaient entendre une série d'experts sur ce pacte onusien. Les différents partis ont donc avancé plusieurs noms sur lesquels finalement un accord à l'unanimité a été trouvé ce vendredi. Il s'agit de :

- Jean-Luc Bodson, ambassadeur, spécialiste des dossiers "asile et migration", qui fut l'un des négociateurs belges du traité ces derniers mois

- Fernand Keuleneer, avocat au Barreau de Bruxelles proposé par la N-va

- Anne Lagerwall, juriste, professeure et membre du Centre de droit international de l'ULB, nom proposé par PS, Cdh et Ecolo

- Pierre d'Argent, de l'institut de Droit international de l'UCL, proposé par le MR

- Ellen Desmet, spécialiste en droit de la Migration à l'Ugent, proposée par Sp.a et Groen

- Jan Wouters professeur en droit international de la KUL, proposé par le Cd&V

- Marc Bossuyt, ancien juge international et commissaire général aux réfugiés, ancien président de la Cour constitutionnelle, proposé par l'Open VLD. Mais à l'étranger, il n'a pas encore confirmé sa présence.

Ils seront entendus mardi matin à partir de 9h30 et jusqu'à 12h30-13h... Au moins. L'agenda de la commission prévoit une prolongation de l'agenda l'après-midi à partir de 14h, avec débat et... vote. Ce sur quoi insiste beaucoup le sp.a Dirk Vandermaelen. Ce qui veut dire que majorité et opposition pourraient devoir se prononcer sur les deux projets de résolution Ecolo-Groen et CDH-Défi tendant à inciter le gouvernement fédéral à approuver le Pacte Migrations. Un vote voulu par l'opposition, et sur laquelle la majorité divisée devrait alors se prononcer... au risque, a déjà menacé la N-VA, de voir le gouvernement Michel chuter...