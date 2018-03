Pacte énergétique: Fremault se réjouit de la décision fédérale et attend la Flandre

La ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Fremault, s'est réjouie vendredi du ralliement du gouvernement fédéral au Pacte énergétique. Elle espère que la Région flamande pourra rapidement "lever le blocage existant" afin de commencer la mise en oeuvre du Pacte qui doit permettre à la Belgique de sortir du nucléaire en 2025.

"Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, la direction d'une transition énergétique à la fois équilibrée et ambitieuse, basé sur un mix énergétique sûr, abordable, toujours plus durable et dénucléarisé", a déclaré Céline Fremault (cdH) dans un communiqué.

La ministre bruxelloise attend les explications et éclaircissements du gouvernement fédéral dans les plus brefs délais.

"Nous serons attentifs à ce que les mécanismes envisagés répondent aux enjeux de sécurité d'approvisionnement et à la nécessité de préserver les ménages et entreprises de tout dérapage de la facture énergétique", a-t-elle ajouté.