Pacte de l'Onu sur les migrations: la majorité proposera l'audition de juristes

La majorité proposera mercredi, à l'initiative du MR, d'entendre des spécialistes du droit international à propos du Pacte des Nations Unies sur les migrations, a-t-on indiqué au groupe MR.

La commission des Relations extérieures de la Chambre se réunit dans l'après-midi. A l'ordre du jour sont inscrites deux propositions de résolution, l'une des écologistes, l'autre du cdH, sur le Pacte. L'opposition réclame l'approbation du texte sans réserve, alors que le gouvernement fédéral est divisé sur cette question.

Ces auditions permettraient notamment d'éclairer les parlementaires sur le caractère non-contraignant du texte et les conséquences qui en découlent.

La majorité veut avancer rapidement sur le sujet, a-t-on assuré au groupe MR. Les auditions pourraient avoir lieu la semaine prochaine.

Les sections des jeunes du PS et du sp.a, du MR et de l'Open Vld, du cdH et du CD&V, d'Ecolo et de Groen ainsi que de DéFI signeront symboliquement jeudi le Pacte des Nations unies sur les migrations, ont annoncé mercredi les jeunes cdH et CD&V, à l'initiative de cette action.

Ils le remettront ensuite au président de la Chambre Siegfried Bracke, dont le parti la N-VA s'oppose à ce texte au sein du gouvernement fédéral. "Les Jong N-VA ont également été invités, mais n'ont pas encore donné de réponse", indique le communiqué des jeunes cdH et CD&V.

Les jeunesses politiques d'une large majorité des partis signeront symboliquement le Pacte

"Nous ne pouvons plus laisser se développer cette non-gestion des crises humanitaires qui est régulièrement en infraction des droits de l'homme les plus élémentaires. La conscience de la communauté internationale est ici mise en cause", plaident-ils.

A la Chambre, seuls la N-VA, le Vlaams Belang et le PP s'opposent à ce pacte de l'ONU pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui doit être signé par les Etats lors du sommet mondial sur la migration ces 10 et 11 décembre à Marrakech (Maroc).

Lundi, les jeunes N-VA ont mené une action devant le siège du CD&V et de l'Open Vld pour dissuader le gouvernement de signer le Pacte le 10 décembre à Marrakech. Ils ont rédigé un Pacte non contraignant sur le confédéralisme et l'ont proposé à la signature de personnalités libérales et chrétiennes-démocrates, qui ont toutes refusé.

"Il n'est peut-être pas si idiot que cela que le gouvernement fasse de même avec le Pacte sur les migrations de Marrakech", ont-ils expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.