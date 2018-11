Pacte de l'Onu sur les migrations: Charles Michel dit "garder la tête froide"

Le Premier ministre, Charles Michel, n'a pas voulu faire de commentaire mercredi sur le dossier du Pacte des Nations Unies sur les migrations. Des discussions sont en cours au sein du conseil des ministres, a-t-il indiqué aux journalistes qui l'interrogeaient.

"Comme dans tous les dossiers, je garde la tête froide et je suis déterminé, mais c'est au sein du conseil des ministres qu'il faut continuer à mener le dialogue", a-t-il déclaré.

Régler le problème avec la N-VA "en interne"

Selon des articles de presse parus mardi dans "Le Soir" et "De Standaard", le chef du gouvernement a fait savoir mardi "avec fermeté" à ses partenaires que le Pacte serait bel et bien signé à Marrakech le mois prochain, comme il s'y est engagé au mois de septembre à la tribune des Nations Unies. Il n'entend pas que la parole donnée par la Belgique soit reniée. Le cabinet de Charles Michel s'est refusé à tout commentaire à ce sujet.

Interrogé le même jour sur Bel-RTL, le chef de groupe MR à la Chambre, David Clarinval, a abondé dans ce sens, estimant que la N-VA, qui jusqu'à présent cale net sur le texte, devait régler ce "problème en interne". Le MR est "clairement déterminé à aller jusqu'au bout", a-t-il ajouté.

Ce n'est pas mon ambition de mettre Charles Michel en difficultés

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a, de son côté, rappelé à la RTBF l'opposition de son parti au Pacte en raison des problèmes qu'il pourrait susciter tout en soulignant qu'il ne cherchait pas à mettre le Premier ministre en difficultés.

"Ce n'est pas mon ambition de mettre Charles Michel en difficultés mais la question est difficile", a-t-il confié.

Le président du premier parti de la coalition suédoise demande que les discussions se poursuivent au gouvernement. "On doit trouver une solution. On a toujours pu le faire en 4 ans et demi", a-t-il ajouté.

Au centre des tensions, se trouve une nouvelle fois le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA). Mardi, il soulignait lui aussi qu'il appartenait à un chef de gouvernement de trouver une solution dans ce genre de cas. En commission de la Chambre, il s'est défendu d'avoir pris le gouvernement en traître. Au début de l'année, lors d'une réunion européenne, il a exprimé ses objections à ce texte, a-t-il affirmé.

La tension entre libéraux et nationalistes ne semble pas feinte. Invité dimanche à classer sur un podium plusieurs personnalités, le député Richard Miller (MR) a laissé sur le tapis M. Francken pour lui préférer les présidents du PS, d'Ecolo et de DéFI. La rumeur d'un "risque véritable" de chute du gouvernement circule dans la majorité même si dans certains cabinets ministériels, celle-ci est relativisée. "On n'en est pas là", assurait-on, en insistant sur les discussions en cours au sein du gouvernement.

La N-VA isolée

La N-VA est isolée dans ce dossier. L'Open Vld soutient également la signature du Pacte, de même que le CD&V. Si la N-VA en fait un "problème", elle en portera la responsabilité, a averti le président des chrétiens-démocrates, Wouter Beke.

La discrétion est de mise sur les tractations en coulisses et leurs chances d'aboutir. La piste d'une déclaration interprétative de la Belgique lors de la signature, un temps citée comme solution, n'est ainsi plus guère évoquée. Il reste toutefois un peu de temps aux partenaires de la majorité pour déminer la situation, si du moins c'est leur intention. La signature est prévue dans une quinzaine de jours.

La question reviendra demain/jeudi à la Chambre. Des questions d'actualité seront vraisemblablement posées et les écologistes ainsi que le cdH demanderont l'examen en urgence de propositions de résolution qu'ils ont déposées. Les deux textes demandent au gouvernement d'approuver sans réserve le Pacte de l'Onu.

En attendant, comme pour verser de l'eau au moulin de la N-VA, les défections se multiplient sur la scène internationale. L'Australie a fait savoir qu'elle ne soutiendrait pas le Pacte. La Suisse a fait marche arrière en annonçant mercredi qu'elle ne serait pas à Marrakech pour signer le pacte les 10 et 11 décembre. Elle préfère attendre l'issue d'un débat parlementaire national en cours sur cette question.