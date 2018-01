Pacte d'excellence: privilégier les savoirs de base ou étendre les compétences? La quadrature du cercle

L’allongement du tronc commun est au cœur de la réforme du pacte d’excellence. En pratique, l’étudiant ne devrait choisir entre les filières "générale" et "qualifiante" qu’à l’âge de 15 ans. La ministre de l'Education (cdH) et le député directeur d'école (MR) ne sont pas sur la même longueur d'onde.

Venue défendre sur le plateau de Débats Prem1ère son pacte d’excellence, Marie-Martine Schyns prône le renforcement du tronc commun par le maintien des compétences de base et l’ouverture aux nouvelles compétences telles que langues modernes, technologies, etc. Mais la redéfinition d’un nouveau tronc commun oblige de repenser les grilles horaires et c’est bien ce qui fait débat. Pour la ministre de l’Education, le pacte n’est plus un sujet de discussion et des évaluations claires sont prévues d’ici 2023. Le vrai débat de ce samedi, dans le cadre d’une consultation citoyenne, ne porte que sur les différents scénarios de grilles horaires et leur "praticabilité".

"Une erreur fondamentale"

Ancien directeur d’école et député MR, Laurent Hanquet n’est visiblement pas convaincu par le message de la ministre en charge de l’Education. Le ministre-président Borsus (MR) au micro de Matin Prem1ère ce lundi qualifie le prolongement du tronc commun d’erreur fondamentale : "On diminue la formation dans le qualifiant d’une année (dans le secondaire). Or les entreprises veulent du personnel de plus en plus qualifié. Tous les enfants ne sont pas faits pour suivre l’enseignement général jusqu’à quinze ans." Selon lui, "l’intelligence des jeunes est plurielle et l’expérience montre que l’étudiant qui ne parvient plus à suivre, s’ennuie".

Un argument auquel répond Marie-Martine Schyns: "(Actuellement) les élèves ne sont pas formés en quatre ans dans le qualifiant." Principalement parce qu’ils peuvent changer d’option. "Le choix peut varier et se fait en général sur deux ans." Elle évoque le tour de table réalisé avec les entreprises qui, insiste la ministre, veulent des jeunes mieux formés. "Et cela inclut les langues, le numérique et une mobilité dans leur futur métier. C’est le chemin suivi par plusieurs pays européens."

Mme Schyns met la charrue avant les bœufs

"Après avoir laissé les acteurs du Pacte gouverner à sa place, sans jamais avoir évoqué les moyens budgétaires nécessaires, sans même avoir réalisé les référentiels, Mme Schyns fonce à présent à toute allure et dans le brouillard le plus complet", estime Françoise Bertieaux, cheffe de groupe MR au Parlement de la Fédération, pour qui la ministre met tout bonnement "la charrue avant les boeufs".

Pour les réformateurs, il est "impensable" que la discussion de ces grilles horaires soient confiées à une "conférence de consensus" (un panel citoyen prévu samedi prochain, ndlr).

"Comment s'assurer qu'elle n'est pas trustée par des apparatchiks déguisés? ", s'inquiète à ce sujet Françoise Bertieaux. "Quid de l'autonomie des directions, quid de la consultation de ceux dont c'est le métier et qui devront effectivement les appliquer, quid de l'évaluation budgétaire? ", interroge encore l'Etterbeekoise.

Trop de logico-fédéral

Pour la ministre de l’Education, le tronc commun actuel est trop "logico-verbal" (français et arithmétique). A l’avenir, il sera plus ouvert à l’intelligence manuelle, à l’artistiques et aux sciences sociales. "On peut arriver à acquérir des compétences en langues en passant par l’artistique."

Un enthousiasme que ne partage pas Laurent Hanquet qui pronostique que "l’on fera la même chose qu’aujourd'hui", mais avec une économie annuelle de 70 millions d’euros rien qu’en réduisant l’enseignement qualifiant (technique et professionnel) plus coûteux que le général.

Histoire, Géo, économie… Stop ou encore?

L’un des conflits qui opposent la ministre au MR porte sur l’avenir des cours d’histoire et de géographique qui seraient "mixés" avec les cours de sciences humaines. "Les élèves seront perdus" prévient un internaute professeur d’histoire. Mais la ministre veut rassurer. "La réforme permettra par exemple d’introduire des cours d’économie auprès de ceux qui, autrement, n’en n’auraient jamais eus. Et, elle le promet, les cours d’histoire et de géo seront bien donnés par des professeurs qualifiés."

La polémique porte aussi sur le "volume" d’apprentissage, surtout durant le primaire, et dans la mise en place de cours de soutien ou de dépassement pour les étudiants les plus à l’aise dans l’enseignement.

Selon le député MR, pour sortir de l’enseignement inégalitaire qui est le nôtre, il n’y a qu’une recette, déjà mise en pratique en Flandre : s’assurer que tout enfant qui sort du primaire sache lire, écrire et calculer. "Cela existait il y a 20 ans, mais aujourd’hui on dilue l’enseignement pour pouvoir faire trop de choses."

Le dernier conflit porte sur le nombre d’heures consacrées au français. Ce nombre augmentera avec les nouveaux horaires, assure Marie-Martine Schyns, ce que réfute Laurent Hanquet.

Privilégier les savoir de base ou étendre les compétences ? La quadrature du cercle de l’éducation.