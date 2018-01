Pacte d'excellence: "N'y a-t-il pas trop de chantiers?" demande la CGSP

Il y a un an, la CGSP opposait un non, nuancé, au Pacte d’excellence. Le travail collaboratif lancé en 2015 pour améliorer l’enseignement s’est poursuivi depuis. Mais la CGSP a continué à participer aux travaux, moyennant deux balises : La garantie du maintien de l’emploi et la garantie que la charge de travail ne serait pas alourdie.

Mais où en est la réforme ? En septembre, des renforts d’institutrices et de puéricultrice sont arrivés en maternelle. Un peu plus d’aide a été accordée aux directeurs d’école. Actuellement, les discussions sont centrées sur le contenu du tronc commun, qui conduira les élèves jusqu’en troisième secondaire. La ministre Marie Martine Schyns fera une proposition de grille horaire fin mars.

Le processus est sur les rails. Mais Joseph Thonon, le patron de la CGSP Enseignement, s’interroge : " N’y a-t-il pas trop de chantier en cours ? Vont-ils arriver à terme et se réaliser dans de bonnes conditions pour les enseignants. "

Sur le climat et les relations avec les différents acteurs, " il y consensus pour faire avancer le système éducatif mais il y a des divergences sur les méthodes proposées par le gouvernement. Mais nous essayons de faire avancer les différentes mesures ", dit Joseph Thonon.

Le pacte est un processus de longue haleine qui doit, idéalement, se poursuivre lors des prochaines législatures. Mais sera-ce possible ? Quand Willy Borsus, ministre-président wallon dit son opposition à l’allongement du tronc commun, on peut se poser la question. Joseph Thonon craint que les cartes soient rebattues lors d’une prochaine législature. " C’est une crainte de tous les acteurs. Car tout se tient : sans la réforme de la formation initiale des enseignants, par exemple, le pacte n’aurait plus de sens ".

Joseph Thonon était interrogé par Arnaud Ruyssen dans Soir Première.