Pacte d'excellence: à quoi ressembleront les nouvelles grilles horaires des élèves?

Une mise en œuvre progressive

La nouvelle configuration du tronc commun sera d’abord mise en œuvre dans le maternel et durant les deux premières années du primaire, à partir de 2020. Il s'étendra ensuite année par année à l’ensemble du primaire et aux trois premières années du secondaire.

Selon le document remis par la ministre, à la fin du tronc commun, une épreuve organisée pour tous les élèves les "aidera à se situer et à choisir entre la filière qualifiante, menant à un métier, ou la filière de transition, menant à l'enseignement supérieur". En cas d’échec, l’élève devra recommencer une année.

Grille horaire dans l’enseignement fondamental

Scénario 1 : renforcement des apprentissages fondamentaux en début de scolarité

Dans ce premier scénario, les périodes consacrées à l’apprentissage du français et des mathématiques sont renforcées en première et deuxième primaire. Les apprentissages en sciences et en sciences humaines, de même que ceux relatifs aux compétences manuelles, techniques et technologiques, ne commencent qu’en troisième primaire. Dans le tableau ci-dessous, le Peca désigne ‘le Parcours d’éducation culturelle et artistique’.

Exemple de grille :