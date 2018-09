Ouverture du procès de Mohamed Abdeslam accusé du vol de la caisse de Molenbeek

Le frère du terroriste Salah Abdeslam est accusé d’avoir participé en janvier dernier avec deux complices au vol de la recette communale de Molenbeek-Saint-Jean, lors d’un transfert d’argent non-sécurisé. Son procès s'ouvre ce lundi après-midi, à 14 heures, devant la 79e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles.

En aveu depuis juin

En juin dernier, Mohamed Abdeslam avait admis avoir joué un rôle d'intermédiaire. "Mon client est en aveu complet des faits. Il affirme avoir participé à la planification du vol et avoir servi de chauffeur", a précisé à l'agence Belga l'avocat de Mohamed Abdeslam, Me Yannick De Vlaeminck.

Mohamed Abdeslam avait été arrêté un mois après les faits. Il devrait plaider coupable à l’audience cet après-midi. Les deux autres prévenus nient avoir participé à ce vol. Les débats devraient permettre d'y voir plus clair sur les rôles de chacun.

Les débats débuteront lundi après-midi. Néanmoins, si le parquet décide de faire citer directement l'ex-compagne de Mohamed Abdeslam devant le tribunal, le conseil de celle-ci pourrait demander le report du procès afin de préparer sa défense.

Rappel des faits

Le mardi 23 janvier dernier, vers 14 heures, deux employés de la commune de Molenbeek appellent la police et affirment avoir été agressés en pleine rue au moment où ils s'apprêtaient à déposer 68.000 euros en liquide dans une agence bancaire.

Selon la version des employés, l'agresseur était armé d’un couteau. Il aurait pris la fuite à pied.

L’enquête va établir que l'agresseur a rejoint un véhicule garé pas loin du lieu de l'attaque et des images de vidéosurveillance vont permettre de remonter jusqu’au propriétaire du véhicule.

Il s’agit d’un ami de Mohamed Abdeslam, ce qui fera de ce dernier le principal suspect de l’enquête. Interpellé un mois plus tard, il affirmera qu'il partageait régulièrement l'usage de sa voiture avec son ami.

Un mois après les faits, Mohamed Abdeslam sera arrêté et placé en détention préventive. Il finira par avouer six mois plus tard avoir été le chauffeur du véhicule, le co-propriétaire de la voiture étant l'exécutant du vol.

Mais Mohamed Abdeslam impliquera aussi au même moment l'un des convoyeurs de la recette. L'attaque aurait ainsi été simulée car le convoyeur aurait fourni les renseignements nécessaires à Mohamed Abdeslam. Le fameux convoyeur sera alors à son tour inculpé.

Mohamed Abdeslam est le seul prévenu en aveu. Les deux autres personnes contestent toute participation au vol.