Oui ou non dans l'opposition... telle est la question du CDH !

Le cdH est en pleine réflexion. Les humanistes ont perdu un tiers de leurs députés fédéraux et régionaux au lendemain des élections du 26 mai dernier. Une défaite vécue comme un signal de l’électeur auquel il faut répondre par une cure d’opposition, en tout cas selon certains membres du parti. C’est dans ce contexte très particulier que le président du cdH Maxime Prévot a répondu ce matin à l’invitation du président du Parti socialiste Elio Di Rupo et de l’ancien ministre président wallon Paul Magnette, invitation à discuter de la formation d’une nouvelle majorité régionale.

Parmi les déclarations de ces derniers jours et qui laissent entendre que le cdH pourrait renoncer à participer aux exécutifs, celle de Céline Frémault, la ministre bruxelloise sortante et tête de liste à la Région bruxelloise. Pour elle : " L’opposition n’est pas un tabou". Même tendance dans le chef de Catherine Fonck, députée fédérale, " le signal de l’électeur est de ne pas envoyer le cdH dans des majorités ".

Une porte ouverte pour le MR ?

Le PS n’a jamais caché son intention de mettre en place une coalition "la plus progressiste possible" mais si on exclut le PTB avec qui une collaboration s’annonce difficile, et si le cdH refuse de faire l’appoint, PS et Ecolo n’auront pas de majorité suffisante… et dans ce cas, le MR pourrait redevenir un partenaire. Finalement, même perdant, le cdH a du poids dans la balance.