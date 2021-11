Où recevoir sa dose de rappel en Wallonie et à Bruxelles ? De nouveaux centres vont ouvrir leurs portes

En fonction du vaccin administré et de la date d’injection de la dernière dose, le reste de la population recevra plus ou moins rapidement une invitation pour une dose de rappel : 6 mois après la seconde dose pour les vaccins Moderna et BioNTech-Pfizer, 4 mois après la seconde dose pour AstraZeneca, et 2 mois après l’unique dose pour le produit de Johnson & Johnson (vaccin Janssen).

Actuellement, les personnes de plus de 65 ans , les personnes à risques (immunodéprimés) et le personnel de santé sont invités à recevoir une dose de rappel contre le Covid-19. Une campagne qui devrait se dérouler jusqu’à la fin du mois de janvier 2022, selon une note du commissariat corona que s’est procurée la RTBF.

Avec la reprise de l’épidémie et la menace que pourrait représenter le variant omicron , le gouvernement fédéral accélère le tempo pour renforcer l’immunité des Belges face au virus. Les différents ministres de la Santé se sont accordés sur la mise à disposition d’une dose de rappel (troisième dose ou seconde dose en fonction des vaccins) à toute la population et ce, sans groupe prioritaire.

Afin de vacciner au plus vite la population, les autorités ont rouvert plusieurs centres de vaccination et élargis les horaires de fonctionnement de ceux-ci.

*Les centres d'Aubange, Bastogne et Virton n'ont pas encore d'adresse définie, elles seront disponibles dans le courant du mois de janvier. Les antennes mobiles de vaccinations et vaccibus ne sont pas indiqués sur la carte. Leurs emplacements sont disponibles sous ces liens pour la Wallonie et Bruxelles.

En Wallonie, 22 centres de vaccination et 15 antennes mobiles ont ouvert leurs portes à la mi-octobre. 12 nouveaux centres et 14 antennes supplémentaires seront opérationnels à la mi-décembre. La liste de ces centres et leurs horaires sont disponibles sous ce lien.

"L'objectif est d'avoir le maillage le plus efficace possible sur l'ensemble de la Wallonie", précise la ministre de la Santé Christie Morreale avant d'ajouter : "Nous n'allons plus utiliser des centres culturels et sportifs pour ne pas perturber la vie sociale. Sept sites doivent encore être localisés".