Où la Belgique va-t-elle stocker les déchets radioactifs luxembourgeois?

Le Luxembourg va donc faire usage de l'expertise belge en matière de stockage de déchets nucléaires. Un accord bilatéral entre les deux pays a été signé en juillet 2016. Et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR), a déposé vendredi dernier un avant-projet de loi sur la table du gouvernement pour entériner cet accord. Le texte prévoit que les "déchets radioactifs luxembourgeois (...) seront entreposés en Belgique jusqu'à leur stockage définitif". Le Grand Duché s'engage à couvrir l'ensemble des frais.

Déchets médicaux essentiellement

Une fois le texte entériné par le Parlement, les déchets luxembourgeois vont donc prendre la route de la Belgique. Mais de quels types de déchet au juste ? Déjà, ils ne devraient pas être nombreux, le Luxembourg ne possède pas de centrale nucléaire. En réalité, ces quelques 30 m3 de déchets annoncés seront essentiellement médicaux. Pour prendre un exemple, les photos panoramiques réalisées chez les dentistes, ou encore ces matières radioactives utilisées par les hôpitaux pour certains examens et autres traitements. On parle aussi de fumée et de paratonnerres au radium.



Si 30 m3 c’est peu par rapport aux 28.000 m3 des déchets radioactifs belges, le problème c'est que ces déchets luxembourgeois sont de catégorie B, ils ont une longue durée de vie. Or, la Commission européenne prévoit que, pour qu’un transfert de tels déchets puisse avoir lieu, l’installation de stockage définitif du pays destinataire doit être "en activité avant le transfert". Or, pour les déchets B, cette installation n’existe pas à l'heure actuelle en Belgique.