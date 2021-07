Orphelins belges rapatriés de Syrie en juin 2019 : pour la famille, c’est le combat d’une vie

En juin 2019, six orphelins belges ont été rapatriés de Syrie. Parmi eux, un frère et une sœur venus de Bruxelles et âgés de 14 et 10 ans à leur retour. Leur famille s’est longtemps battue pour qu’ils reviennent en Belgique et pour pouvoir les récupérer. Ils ont réussi, non sans difficulté, et le racontent aujourd’hui avec pudeur.

Tout a commencé en 2014. C’est alors qu’à la surprise de leurs proches, un couple de parents bruxellois part en Syrie avec leurs deux jeunes enfants. Pour Moncef, le grand-père, c’est toujours incompréhensible aujourd’hui. "Mon fils était ingénieur en informatique. Il gagnait bien sa vie, sa femme aussi. Je ne sais pas quelle mouche l’a piqué pour prendre ce chemin. Nous n’étions pas du tout d’accord mais c’était trop tard. Ils sont partis et on a reçu la nouvelle après. Ils nous ont contactés déjà sur place. On a passé des moments très difficiles. Heureusement que des associations nous ont soutenus au moment où on était vraiment en détresse". Et ce n’était que le début des difficultés pour cette famille meurtrie.

Maman est partie chez Allah

Quand ils sont emmenés en Syrie par leurs parents, les deux enfants belges ont 6 et 9 ans. En 2015, le père décède. En 2017, la maman meurt également. Les deux petits belges se retrouvent orphelins dans un pays en guerre. Ils n’ont alors presque aucun moyen de contact avec leur famille bruxelloise.

Le grand frère arrivera néanmoins à prévenir ses proches, dont sa tante. "Maman est partie chez Allah" se souvient Syrine. "Voilà ce qu’on a reçu comme message de mon neveu. Et à partir de là, il fallait déjà essayer de faire son deuil mais, croyez-moi, que le deuil on ne le fait jamais car on n’a pas eu de corps. Mais surtout, il fallait qu’on sorte les enfants de là. Avec mes parents, mes frères et sœurs, ça a été notre combat. Pour nous, il fallait qu’ils reviennent, on ne pouvait pas les laisser là. On ne pouvait pas !".

C’est une angoisse, une boule au ventre, qui ne vous quitte jamais

Pour Syrine, savoir son neveu et sa nièce seuls dans un pays en guerre était insoutenable. "On n’avait aucun contact avec les enfants. C’est ça qui tue. Qu’est ce qui leur arrivait ? Est-ce qu’ils mangeaient, est-ce qu’ils étaient habillés ? On ne savait rien. On a eu très très peur pour eux. C’est un petit mot, je trouve. C’est une angoisse, une boule au ventre, qui ne vous quitte jamais".