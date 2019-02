Organisation criminelle à Anvers: le mandat d'arrêt de trois suspects confirmé

La chambre du conseil d'Anvers a confirmé lundi le mandat d'arrêt de trois suspects qui avaient été interpellés la semaine dernière dans le cadre de l'enquête sur une organisation criminelle assyrienne.



Un report avait été demandé pour trois autres prévenus. Ceux-ci comparaîtront le 25 février devant la chambre du conseil, de même que sept autres individus qui avaient obtenu vendredi un report de l'audience les concernant. La famille assyrienne Y. est impliquée dans un trafic de drogues et d'armes, des activités de blanchiment d'argent et de corruption. L'organisation

criminelle cherchait également à acquérir une influence au sein de la police, d'administrations communales, de ports, du système bancaire, dans les cercles politiques et au sein de l'Église.

Elle aurait sollicité plusieurs représentants des forces de l'ordre dans cette optique. Un fonctionnaire communal corrompu lui aurait également fourni de faux documents d'identité contre rémunération. Parmi les suspects figurent notamment Marsin Y. Celui-ci a travaillé en tant que planificateur principal pour la société portuaire DP World jusqu'en août 2017. Il a démissionné après avoir été la cible de menaces récurrentes et reçu une balle dans les jambes. Il nie avoir abusé de sa fonction pour faire passer des drogues en contrebande dans le port.

"Ces tentatives de harcèlement sont d'ailleurs la meilleure preuve de son innocence. Elles ont en effet eu lieu parce qu'il a refusé de coopérer. Il n'a absolument rien à voir avec ces faits. Les preuves de culpabilité à son encontre sont trop légères pour le maintenir plus longtemps en détention. Il n'est question que de rumeurs infondées. Lorsque l'enquête a débuté, il ne travaillait déjà plus pour DP Wolrd depuis des mois. J'ai demandé à ce qu'il soit libéré sans aucune condition mais la chambre du conseil en a décidé autrement", a déclaré son avocat Kris Luyckx.