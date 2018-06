Opérations militaires : le PS veut donner davantage de pouvoir au parlement

Le groupe PS de la Chambre a demandé vendredi l'ouverture à révision de l'article 167 de la Constitution, qui concerne la compétence de mener la guerre, afin de soumettre à une approbation parlementaire préalable les interventions de l'armée belge à l'extérieur du territoire national, a-t-il annoncé.

Le groupe socialiste a organisé vendredi matin dans les locaux de la Chambre un colloque consacré au "rôle des parlements dans la politique de défense" dans le cadre des opérations de maintien de la paix allant jusqu'à la déclaration de guerre.

"Nous souhaitions prendre la température car dans son chantier des idées, le PS souhaite formellement impliquer le parlement dans la décision d'envoyer des troupes à l'étranger", a précisé le député PS Jacques Chabot, cité par un communiqué.

La Constitution belge ne prévoit actuellement dans son article 167 - jamais modifié depuis sa promulgation en 1831 - qu'une information mais pas d'implication stricto sensu de la Chambre lorsque la Belgique décide d'intervenir via ses forces armées à l'étranger.

Le parlement ne peut formellement appeler le gouvernement fédéral à justifier sa politique qu'à posteriori dans le cadre de procédures parlementaires "classiques". Ce qui fait que la Belgique est souvent considérée comme ayant un niveau "faible" de contrôle parlementaire en la matière.

Culture du secret

Selon le groupe PS, les conclusions de la matinée d'étude de vendredi sont claires: les interventions des forces belges à l'extérieur du territoire national devraient faire l'objet d'une approbation parlementaire préalable.

Pour les députés socialistes, la culture du secret ne se justifie plus et l'armée doit faire partie intégrante des débats publics et donc parlementaires dans un Etat de droit. "Intervenir militairement n'est jamais un geste anodin, il s'agit d'une décision majeure devant dès lors impliquer la responsabilité des représentants du peuple", a précisé le groupe PS.

"Nous déposerons donc rapidement un texte dans ce sens, afin d'organiser les modalités d'un contrôle parlementaire effectif et renforcé avant, pendant et après chaque mission militaire à l'étranger afin de les inscrire dans une politique globale", a expliqué le député Stéphane Crusnière. Il a souligné qu'"inscrire un tel changement dans notre arsenal législatif implique une modification de l'article 167 de la Constitution belge qui ne prévoit aujourd'hui qu'une information du Parlement dès que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent".

Le groupe PS déposera à cet effet une proposition de déclaration de révision de l'article 167, § 1er, alinéa 2, de la Constitution dans l'espoir de faire aboutir ce débat lors de la prochaine législature.