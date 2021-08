Opération Red Kite : 170 personnes évacuées samedi de Kaboul par les C-130 belges

Les avions de transport C-130H Hercules de l'armée belge ont exfiltré samedi en deux vols quelque 170 personnes d'Afghanistan vers le Pakistan, a annoncé le gouvernement fédéral, organisateur de cette opération d'évacuation.

Deux vols de C-130 ont eu lieu entre l'aéroport international Hamid Karzaï de Kaboukl et Islamabad, la capitale pakistanaise qui sert de base arrière à l'opération "Red Kite" (cerf-volant rouge) lancée lundi par le gouvernement fédéral après la prise Kaboul par les Talibans.

"Le deuxième C-130 belge a atterri à Islamabad depuis Kaboul. Premier bilan de la journée : environ 170 personnes, dont de nombreux Belges et Néerlandais, ont été mis en sécurité", ont indiqué les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wimès (MR) et Ludivine Dedonder (P), ainsi que le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), sur Twitter.

Quatre rotations étaient prévues samedi

"Une progression positive que nous espérons encore faire évoluer", ont ajouté les trois membres du gouvernement fédéral, alors que trois C-130 sont désormais à pied d'oeuvre à Islamabad pour poursuivre, dans des conditions extrêmement difficiles, l'évacuation de centaines de personnes (282 Belges et membres de leurs familles, six Luxembourgeois, dix personnes bénéficiant d'une protection de la part de la Belgique et onze autres disposant d'un permis de séjour) ainsi que des Afghans menacés par le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan.

Un C-130 a une capacité maximale de 96 passagers - mais les limitations font que ce nombre peut être réduit lors des vols d'évacuation pour des raisons de sécurité.

Vendredi, un premier vol de C-130 avait permis d'évacuer seize Belges de Kaboul, alors qu'un second vol avait dû repartir à vide.

Quatre rotations étaient prévues samedi entre Kaboul et Islamabad; mais l'exécution des missions est notamment tributaire de la situation à l'aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul et des créneaux ("slots") accordés par l'armée américaine qui contrôle cette installation, seule porte d'entrée et de sortie pour les vols étrangers.