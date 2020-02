Open Vld: la présidente Gwendolyn Rutten pas candidate à sa succession. Mais qui alors?

L’élection présidentielle à l’Open Vld est fixée au 31 mars. La limite pour les candidatures était 10 heures ce matin, lundi 24 février 2020. Et l’actuelle présidente Gwendolyn Rutten, 44 ans, en poste depuis 2012, a choisi finalement de ne pas présenter sa candidature. Elle a attendu le dernier moment pour rendre sa décision publique. C’est Karel De Gucht, alors président du parti bleu, qui l’avait choisie comme collaboratrice en 2002. Elle a ensuite été cheffe de cabinet des ministres flamands Fientje Moerman et Dirk Van Mechelen. Députée fédérale (2010-2014), elle avait succédé à la tête du parti à Alexander De Croo et avait été réélue en 2016. Députée flamande jusqu’en 2017, réélue en mai 2019, elle choisirait à présent de se concentrer sur son poste de bourgmestre d’Aarschot en Brabant flamand. Oubliée la période où négociatrice de l’accord de gouvernement flamand avec le N-VA Jan Jambon, on la voyait ministre dans l’exécutif du nord. Par contre, ses préférences largement exprimées en faveur d’une coalition "Vivaldi" au fédéral au moment de la note Magnette et ses échanges tendus avec le président de la N-VA Bart De Wever, ont largement contribué à diviser son parti, sur fond déjà de campagne électorale en interne… Difficile de voir qui va dès lors se targuer de son héritage ? 4 candidats sont désormais officiellement en lice, avec deux favoris. Bart Tommelein l’Ostendais Le plus connu et le plus expérimenté – a priori – des candidats est Bart Tommelein, membre du parti depuis 20 ans même s’il a entamé sa carrière politique au sein de la Volksunie. Après un passage dans la Banque, il revient à la politique, notamment porte-parole du ministre-président flamand Patrick Dewael. Député fédéral (2003-2009), député flamand (2009-2014), sénateur, il était choisi en 2014 par son parti pour intégrer le gouvernement fédéral comme secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale, à la protection de la vie privée et à la Mer du Nord. Poste dont il a démissionné en 2016 pour remplacer Annemie Turtelboom comme ministre flamand des Finances et du Budget (2016-2018). Bart Tommelein, à l’issue d’un solide bras de fer avec le sp.a Johan Vande Lanotte, est surtout devenu début 2019 bourgmestre d’Ostende, cité balnéaire dont il était conseiller communal déjà en 1989. Pour s’imposer, Bart Tommelein a conclu une coalition avec la N-VA, Groen et le CD & V. A nouveau tête de liste Open Vld pour la Flandre occidentale en mai 2019, il a été réélu député flamand. Il a été le premier candidat à se lancer dans la course à la présidence du parti en décembre 2019.

Bart Tommelein, premier candidat déclaré - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA

Egbert Lachaert - © DIRK WAEM - BELGA Egbert Lachaert, premier opposant à Rutten Egbert Lachaert, 42 ans, est le fils de Patrick Lachaert, longuement échevin à Merebelke en Flandre orientale et député flamand (1995-2009). Avocat de formation, il a commencé comme président de la section jeune du VLD de Merebelke, dont il fut président de CPAS (2013-2018) et échevin ; candidat aux régionales de 2009, aux fédérales de 2010, il n’avait pu être élu. Député flamand (2013-2014), il avait déjà été candidat à la présidence de l’Open Vld fin 2012, battu par… Gwendolyn Rutten : 60% et 12.101 voix pour elle, 40% et 8264 voix pour lui. En 2014, il est élu à la Chambre, réélu en 2019, il devient alors même chef de groupe. Depuis le 1er janvier 2019, Lachaert est également premier échevin de Merebelke – il n’a raté le poste de bourgmestre face au CD & V que de 0,3%. Il s’est porté candidat à la présidence du parti le 30 janvier 2020. Incarnant un retour plus à droite du parti, il est devenu au fil des mois un solide opposant en interne à Gwendolyn Rutten, n’hésitant pas à mettre le pied sur le frein contre une possible participation des libéraux flamands à tout arc-en-ciel, s’attirant le soutien de quelques ténors dont le courtraisien Vincent Van Quickenborne.

Els Ampe - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Els Ampe, la surprise bruxelloise Même si elle est née à Ostende (comme Bart Tommelein) il y a 41 ans, Els Ampe est restée ancrée à Bruxelles depuis la fin de ses études. Première présidente de la nouvelle antenne des Jong VLD (2003), elle est devenue en 2004 la plus jeune élue du parlement de la Région Bruxelles-Capitale. Sans cesse réélue jusqu’en 2019. Ultra-populaire (1607 voix de préférence, 1er score flamand dans la capitale en 2012), Els Ampe est échevine à la Ville de Bruxelles de 2006 à 2018, à la Mobilité notamment. Aux élections du 25 mai 2014, elle est réélue pour la troisième fois au Parlement bruxellois avec 2883 voix de préférences sur la liste bruxelloise de l’Open Vld, à nouveau le plus haut score après celui du ministre bruxellois Guy Vanhengel. Pour le scrutin du 26 mai 2019, elle a choisi de "déménager" du parlement bruxellois vers le Vlaams Parlement. Sénatrice, candidate à la présidence de son parti depuis le 7 janvier 2020, elle se profile comme une candidate "anti-establishment".

Stefaan Nuytten - © Tous droits réservés Stefaan Nuytten, l’inconnu Dernier venu dans la course présidentielle début février 2020 : Stefaan Nuytten, 56 ans, de Coxyde. L’inconnu politique de la compétition. L’homme est, apprend-on sur son site internet, comptable fiscaliste, consultant et entrepreneur ; il a figuré sur les listes Open Vld aux régionales flamandes de mai 2014 et aux communales d’octobre 2018, sur la liste du bourgmestre de Coxyde.

Les 100 idées de la future ex-présidente Gwendolyn Rutten a publié ce matin sur sa page facebook une sorte de "vidéo d'adieu", expliquant pourquoi elle n'était plus candidate et son choix de redevenir une simple militante. Une vidéo enregistrée dans son actuel bureau de la Melsenstraat, siège du parti. Qu'elle conclut en remerciant les militants et en annonçant la présentation prochaine de "100 idées" pour le futur du parti. Et de souhaiter plein succès à tous les candidats...