Opaline Meunier candidate cdH aux régionales

Après avoir fait campagne pour les dernières communales à Mons sur la liste pluraliste "Mons en mieux" (avec le MR Georges-Louis Bouchez notamment), Opaline Meunier devrait finalement figurer en bonne position sur la liste du cdH pour les prochaines élections régionales. Oublié le psychodrame de janvier 2018 en interne du parti lorsqu'elle avait révélé ses intentions, l'affrontement avec la liste cdH locale, l'obligation de quitter ses fonctions au CdH national, même si elle évitait au final l'exclusion.

Ce mardi, lors du conseil communal de Mons, où elle est élue, elle devrait confirmer son lien, son apparentement au parti centriste. Ce qu'elle confirme déjà ce lundi dans "La Libre Belgique" : “L’ancien président humaniste Benoît Lutgen avait dit qu’une séparation n’est pas un divorce. Après des discussions avec la section locale montoise, avec Savine Moucheron, cheffe de file du cdH montois, et avec le nouveau président Maxime Prévot, on a constaté que toutes les parties ont la volonté que je reste au cdH” , explique-t-elle. Opaline Meunier qui n'aurait donc pas succombé aux "sirènes" que l'on disait pourtant insistantes et prometteuses d'une bonne place au MR... Pour ces régionales vues de Mons, la tête de liste cdH devrait être le ministre wallon Carlo Di Antonio, Opaline Meunier devrait donc être soit deuxième effective ou, dit-on, aussi, possible première ou deuxième suppléante. Mais là elle laisse à son président Maxime Prévot le soin de faire les ultimes annonces.