C’est une affirmation que l’on entend très souvent dans les débats actuels, sur les réseaux sociaux : " Si le gouvernement n’avait pas coupé dans les budgets des soins de santé, on n’en serait pas là et on ne serait pas obligé de reprendre des mesures de limitation de contact ". Alors vrai ou faux ? Déclic a tenté d’y voir clair et d’apporter quelques nuances.

Des investissements bien au-delà de la moyenne de l’UE

Premier constat, la Belgique est un des pays d’Europe qui investit le plus dans ses soins de santé. Si l’on s’en réfère aux chiffres d’Eurostat (en 2018) qui comparent les investissements dans ce secteur avec le PIB, la Belgique avec 10,3% arrive à la 4ème place du classement, juste devancée par l’Allemagne, la France et la Suède.

En matière de lits de soins intensifs aussi, la Belgique fait partie du peloton de tête. Avec 17 lits pour 100.000 habitants notre pays n’est devancé que par l’Allemagne et l’Autriche, parmi les membres de l’Union Européenne. Cela dit, ce classement est calculé sur base d’une capacité théorique de 2000 lits. On sait qu’avec l’épuisement du personnel de santé et les nombreux cas COVID, la Belgique ne dispose plus en ce moment " que " de 1800 lits réellement ouverts.

Le fédéral a-t-il désinvesti ces dernières années ?

La réponse à cette question dépend de ce que l’on entend par "désinvestissement". En réalité, ces 15 dernières années, les budgets alloués aux soins de santé n’ont fait que croitre au fil des ans. Chaque année le budget dédié à ce secteur était supérieur à celui de l’année précédente. C’est lié à ce que l’on appelle " la norme de croissance des dépenses en soins de santé " : un balisage de la nécessaire trajectoire de croissance des ressources à allouer à ce secteur pour qu’il puisse faire face à l’augmentation des coûts liés au vieillissement.

De ce point de vue-là, il y a eu pas mal de variations ces dernières années, comme le démontrent ces chiffres compilés par le bureau fédéral du plan :

Entre 2005 et 2012 : + 4.5%

En 2013 : + 2%

En 2014 : + 3%

De 2015 à 2020 : + 1.5%

Depuis 2020 : + 2.5%

Or, ce que disent de nombreux acteurs de la santé (hôpitaux, mutuelles, syndicats…) c’est que dans les années 2015 – 2020, sous le gouvernement Michel et avec Maggie De Block à la santé, la croissance des dépenses ne permettait pas de couvrir l’augmentation des besoins. D’autant qu’une part importante de cette croissance a servi à augmenter le budget médicaments et en particulier l’achat de médicaments innovants. Cela a conduit non pas à un désinvestissement mais à un sous-investissement dans certains secteurs clés de la santé.

Et si on avait eu davantage de moyens ?

Reste que, selon beaucoup d’acteurs de terrains, quand bien même les moyens auraient été plus conséquents durant les années qui ont précédé la crise, ils n’auraient pas servi à démultiplier la capacité de lits en soins intensifs.

Cela n’aurait donc pas changé la donne sur cet aspect-là de la pandémie. Surtout que, lors des vagues massives de contamination, ajouter quelque centaine de lits ne permet que de gagner du temps sans changer fondamentalement la donne.

" Ce gouvernement n’a rien fait pour améliorer les choses " Vraiment ?

Dans les critiques actuelles, on entend également souvent dénoncée l’inaction du gouvernement actuel qui " ne fait rien pour améliorer la situation dans les hôpitaux ". C’est objectivement contraire à la réalité.

Ces derniers mois, le gouvernement De Croo a débloqué 500 Millions € pour une revalorisation salariale importante des métiers hospitaliers, il a pérennisé le " Fonds Blouses Blanches " (400 millions €) et débloqué une enveloppe de 100 millions € pour améliorer l’attractivité des métiers de santé. Ces enveloppes sont structurelles et seront donc reconduites d’années en années.

Néanmoins, l’argent n’est pas tout. Le nerf de la guerre est de parvenir à recruter du personnel qualifié et d’éviter que de nombreuses infirmières ne quittent la profession. Pour Yves Hellendorf, secrétaire national de la CNE non-marchand, "nous avons un cercle vicieux : les infirmières ne sont pas assez nombreuses, du coup la charge de travail et la pression sont énormes. Résultat : certaines quittent le métier ce qui accentue encore le phénomène. Il faut absolument rendre ce métier plus attractif". La revalorisation salariale substantielle décidée par ce gouvernement suffira-t-elle ? "C’est une étape importante. Mais il faut aussi revoir l’organisation du temps de travail, la possibilité de concilier vie professionnelle et vie privée, la pression, le stress…". Un travail indispensable mais qui prendra du temps.

Et la première ligne ?

"Ce qui aurait pu être fait aussi, c’est investir davantage dans la première ligne" ajoute François Perl, directeur du pole acteur social et citoyen de Solidaris, qui pointe cet autre manque de la politique de santé ces dernières années. "Ça n’aurait pas arrêté le virus, mais ça aurait rendu la gestion de l’épidémie plus efficace". On sait qu’en matière de prévention, d’information, de vaccination… la première ligne joue un rôle déterminant et que les zones géographiques où elle est peu développée sont ceux qui souffrent le plus de cette épidémie.

