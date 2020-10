"On a vraiment très peur pour les mois qui viennent" Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre.

Seconde vague ou véritable tsunami d’infections ? Une certitude, la situation sanitaire est particulièrement inquiétante. Le ministre de la santé parle d’ailleurs d’une situation plus dramatique qu’en mars dernier avant le confinement.

Le personnel soignant est également très inquiet. Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre : "On a vraiment très peur pour les mois qui viennent. En mars, il y avait un confinement dur. Aujourd’hui, il y a des mesures qui sont bien moins dures qu’au mois de mars avec des courbes d’infections plus raides".

Et si lors de la première vague, l’épidémie touchait en grande majorité les plus âgés d’entre nous, cette fois le virus s’attaque à des personnes plus jeunes ajoute Charlotte Martin.

"Plus on a de cas, plus cela atteint les plus jeunes. Pour vous donnez un exemple, ce week-end aux soins intensifs, la moitié des cas covid sont des personnes de 50, 60 ans. Je n’appelle pas ça des personnes âgées".

La saturation des hôpitaux est-elle possible ?

Pour Jean-Christophe Goffard, responsable de l’unité Covid à l’hôpital Erasme, la situation est véritablement critique dans les hôpitaux. Selon lui, contrairement à ce que disent les autorités, nous n’avons pas la possibilité d’accueillir à l’heure actuelle 2000 personnes en soins intensifs.

"2000 lits de soins intensifs, c’était ce que nous aurions pu gérer au mois de mars. Mais nous sommes plus dans cette possibilité aujourd’hui. Il y a actuellement 20% du personnel soignant qui est en incapacité de travail. 2000 lits, c’est théoriquement possible mais il faut mettre des infirmières autour, des kinés, et des médecins et donc nous n’arriverons jamais à cette capacité. Au mieux, nous pourrons atteindre 1800 lits. Je suis donc extrêmement inquiet des choix que nous aurons à faire si nous n’arrivons pas à aplatir cette courbe des infections".

"Pour le moment tout contact non essentiel, il faut l’éviter parce qu’on se dirige vers des mois vraiment très compliqués. Il vaut mieux pas tomber malade dans les mois qui viennent" conclut Charlotte Martin.