Olivier Maingain : "Une plus grande autonomie bruxelloise et wallonne est nécessaire"

Olivier Maingain réagit à la polémique concernant l’annonce de sa nouvelle mission de liaison entre Communauté et Régions : " Je ne crois pas que l’expression agent de liaison soit opportune, c’est une mission déléguée par le gouvernement bruxellois francophone qui vise à faire un travail de réflexion et de prospection sur la manière de renforcer, voire d’établir de nouveaux équilibres dans les rapports entre Bruxelles et la Wallonie", explique le président de DéFI.

Pour lui, il s’agit donc de donner de la force aux francophones :"On sait très bien que nous allons connaître une évolution, notamment sur le plan de l’autonomie budgétaire des différentes entités francophones. Une évolution particulièrement interpellante, il faudra fortifier notre développement économique tant en Wallonie qu’à Bruxelles si nous voulons faire face aux contraintes budgétaires qui vont de plus en plus peser sur les institutions francophones, il faudra donc encourager le dynamisme et le rapprochement de certaines politiques économiques et sociales. C’est donc une mission de prospection et de réflexion. Ce n’est pas une mission politique."

Acquérir de l’autonomie face à la Flandre, et la mettre de côté ?

L’annonce de cette fonction a fait crisser des dents certains partis flamands présents dans l’exécutif bruxellois, estimant qu’ils sont mis de côté. Une position partagée notamment par la politologue Caroline Sägesser, du CRISP (centre de recherche et d’informations sociopolitiques) : "Je crois qu’il faut rester prudent à ce stade dans la mesure où l’on ne connaît pas encore les contours de cette nouvelle fonction. Mais je pense que cela répond, à la base, à une nécessité qui est celle d’une meilleure collaboration entre entités fédérées en Belgique. Tout le monde sait qu’on en a besoin. Il existe un comité de concertation mais qui n’a peut-être pas parfois toute l’efficacité voulue. Ce besoin est particulièrement aigu pour Bruxelles, c’est une petite région sur le plan géographique on voit bien que Bruxelles a besoin d’une collaboration renforcée plus efficace avec les régions qui l’entoure. Mais cette collaboration dans des matières telles que la mobilité, la politique de l’emploi, doit évidemment s’effectuer tant avec la Flandre qu’avec la Wallonie. Donc, on est effectivement un peu perplexe à l’annonce d’une collaboration renforcée avec la seule partie sud du pays (la Wallonie)."

Est-ce un moyen de faire de Bruxelles une ville francophone, mettant de côté les flamands de la capitale ? Pour Caroline Sägesser, c’est en tout cas un mauvais signal : "C’est renforcer de façon unilatérale les liens avec une partie du pays. Ca ne me semble d’une part, ne pas correspondre avec les véritables besoins de Bruxelles qui est de renforcer la collaboration avec toutes les régions qui l’entoure, d’autre part, on peut se demander si cette nouvelle fonction sera bien perçue par l’opinion publique flamande et finalement si cette nouvelle fonction ne sera pas dommageable à l’image de Bruxelles, ville capitale."

Pour Olivier Maingain, le débat n’est pas là : "L’objectif premier n’est pas de faire un débat institutionnel au sens habituel, que l’on connaît dans le cadre des réformes de l’état, mais tout de même sur la manière de fortifier l’espace francophone et parfois de rechercher les matières sur lesquelles le rapprochement des politiques serait bénéfique tant aux Wallons qu’aux Bruxellois. Il faut aussi dire qu’une plus grande autonomie, qu’elle soit bruxelloise ou wallonne, est nécessaire."

Une mission qui ne dépend pas du gouvernement bruxellois

Pour Olivier Maingain, les critiques de ces collègues de l’opposition ne sont qu’un jeu politique, cette mission ayant été mandatée non pas par le gouvernement bruxellois mais bien via la COCOF (commission communautaire francophone) : " Cette mission ne relève pas du gouvernement régional mais bien des institutions bruxelloises francophones," explique Olivier Maingain. "Il faut bien distinguer les deux. Et donc c’est quand même toujours autorisé pour les francophones d’avoir une réflexion sur leur avenir sans nécessairement rendre des comptes aux partis flamands. Si quelqu’un,du côté flamand, veut mener la même réflexion ce serait fort intéressant de voir les résultats de cette réflexion."

Mais cette mission pose encore des questions. Parions qu’elle sera sur la table des discussions dès la rentrée.