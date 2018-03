Olivier Maingain : "Non, la N-va n’a pas sa place dans une majorité à Bruxelles"

C’est le sujet chaud du moment. Le scandale Veviba. Que pense le président de Défi du Scandale agro-alimentaire qui frappe la Belgique ? Faut-il parler de "système cdH" comme Ecolo ou la formule est-elle excessive ? Olivier Maingain était l’invité de Jeudi en Prime.

"Je m’étonne qu’un abattoir en Wallonie ait été concédé à une firme privée. Une firme privée qui a un monopole assez large dans une bonne partie de la filière de production et de transformation de la viande. On peut s’étonner qu’un abattoir ne soit pas sous un régime strictement public", explique le président de Défi qui tente depuis un certain nombre d’années d’implanter sa formation politique en Wallonie. Pour Olivier Maingain, il faut qu’une telle activité soit une mission de service public. Mais les responsabilités politiques? "On verra. D’ici les prochaines semaines, on va apprendre beaucoup de choses notamment sur les aides économiques octroyées par la Wallonie. Evidemment, il y a eu une constance politique pour le ministère wallon de l’agriculture. Bref, on vérifiera ". Pour Olivier Maingain, il faut faire toute la transparence sur cette affaire tant au niveau fédéral qu’en Wallonie.

Le décumul intégral a du plomb dans l’aile à Bruxelles

Le parlement bruxellois vient d’adopter un texte, en commission, sur le décumul intégral des fonctions de député et de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS. Ce décumul intégral doit encore être voté en plénière. Et pas sûr que ce texte obtienne la majorité nécessaire côté des députés flamand. Alors Bruxelles s’arrête-t-elle à vivre des tensions communautaires au sein de son hémicycle ? "Le dossier n’est en rien communautaire. Plusieurs partis flamands soutiennent le décumul intégral", explique Olivier Maingain. Faut-il passer en force ? " Je ne suis pas là pour passer en force. Néanmoins on ne peut pas accepter le chantage d’un petit nombre par rapport à la volonté de l’immense majorité des députés ".

Jamais avec la N-VA

Quel partenaire à la préférence d’Olivier Maingain pour gouverner à l’avenir à Bruxelles? "J’exclus d’abord la N-VA et le PTB. La N-VA car elle travaille contre l’intérêt de Bruxelles.". Le président de DéFi en veut pour preuve la réforme de la protection civile par le ministre de l’Intérieur et le nombre d’effectif de la police fédérale affectée à Bruxelles. Selon lui, il est impensable de gouverner avec les nationalistes flamands en Région bruxelloises même si la N-VA met de côté ses revendications communautaires..."Non, la N-VA n’a pas sa place dans une majorité à Bruxelles ", conclut Olivier Maingain.