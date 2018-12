Toutes les réactions après l'annonce de la N-VA

Après la conférence de presse de la N-VA et l'annonce que de facto les ministres N-VA ne feront plus partie du gouvernement suédois dès le moment où Charles Michel arrivera à Marrakech pour soutenir le pacte de l'ONU sur les migrations, les réactions n'ont pas tardé. Si du côté du 16, rue de la Loi, on ne réagira pas ce soir, le vice-Premier ministre CD&V Kris Peeters indique qu'il "soutient pleinement" le Premier ministre. Le président du CD&V, Wouter Beke, semble avoir déjà tourné la page de la N-VA : "On se concentre sur d'autres dossiers. Qualité de vie et sécurité. Nous continuons de travailler."

La présidente de l'Open VLD Gwendolyn Rutten estime que la collaboration avec la N-VA a été "bonne" mais "sur les principes fondamentaux, nous ne pouvons faire de compromis."