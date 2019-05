RACINES

Olivier Maingain est wallon d’origine par son père et flamand par sa mère. Sa famille maternelle venait de la région d’Alost, une Flandre qu’il connaît bien. Et pour Olivier Maingain, la N-VA est un parti d’extrême droite nationaliste. « Je crois que c’est la partie cachée de la N-VA qui de temps en temps s’exprime. » Et pour le président de DéFI, le plus bel exemple, c’est la sortie de Jan Jambon en 2014 lorsqu’il avait expliqué que les collaborateurs en Flandre, pendant la guerre 40-45, avaient leurs raisons. « Ça veut dire pour Jan Jambon, que le nationalisme flamand peut justifier la collaboration avec l’ennemi. » Mais peut-on comparer la N-VA et le Vlaams Belang ? « Ce sont les 2 tendances de l’extrême droite, explique Olivier Maingain, l’extrême droite fasciste avec le Vlaams Belang et l’extrême droite nationaliste ou souverainiste avec la N-VA. »

SECRET

Olivier Maingain ne le cache pas : « Il y a des moments où il ne faut pas tout dire. »