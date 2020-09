Olivier Maingain sur la crise du coronavirus : "Ce qui nous a manqué, c'est l'unité de commandement"

L’ancien président du FDF, actuel bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, pose son regard sur la gestion de l’épidémie de coronavirus en Belgique. Pour lui, cette crise a révélé un problème majeur, celui du manque d’une "unité de commandement", dit-il dans Le Grand Oral sur La Première.

Qui doit assumer le pouvoir ultime ?

"Ce qui nous a manqué, c’est l’unité de commandement. Quand on est confronté à des graves crises qui doit assumer le dernier mot ? Qui doit assumer le pouvoir ultime. Je trouve qu’il faut que dans ces circonstances la personne qui assume le rôle de Premier ministre devrait avoir la capacité de pouvoir imposer ce qu’il croit être nécessaire en engageant sa responsabilité politique, pénale et même civile. A l’image de ce qui existe pour les bourgmestres."

Et de poursuivre en ajoutant qu’un manque de communication serait également pour lui à la source du problème. "Quand je vois le délai mis pour transmettre les informations aux différentes autorités du pays, et la non-concordance entre les arrêtés ministériels et les décisions prises en Conseil National de Sécurité, je me dis que non, la chaîne de commandement ne suit pas dans ce pays."

Mon parti n’a jamais spéculé sur le chaos

Pour ce qui est de l’amorçage d’une nouvelle formation gouvernementale dite "avanti", Olivier Maingain, membre du parti Défi, se montre positif quant à cette éventualité. "C’est vrai que mon parti n’a jamais spéculé sur le chaos, cela n’a jamais été notre position politique. Donc oui, s’il y a l’amorce d’une négociation gouvernementale classique, très bien, on la saluera. Même si l’on n’en est pas, et il est peu probable que l’on en soit. Sauf si la formule qui est esquissée devrait être un échec."

En réaction à la carte blanche plutôt pessimiste qu’il a publiée cet été et qui stipulait que le gouvernement belge "n’est plus qu’un gouvernement auxiliaire de celui de la Flandre et qu’il ne peut en aucun cas faire obstacle à la volonté de la Flande majoritaire", le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert s’explique.

"Fondamentalement, nous ne pourrons pas, du côté francophone, faire l’impasse sur ce que je voudrais créer : le fédéralisme d’efficacité francophone. Nous allons devoir dans les prochaines années gérer des moyens budgétaires assez restreints du côté francophone. La question qu’il faudrait se poser dans un premier temps serait dès lors celle de l’efficacité d’une politique commune."