Olivier Maingain au congrès de DéFI: "La N-VA, parti d'extrême droite nationaliste"

"Une des pires législature", "La N-VA, parti d'extrême droite nationaliste", "cdH, parti de l'irresponsabilité", "le courant radical d'Écolo"et "les vieux démons collectivistes du PS". Voici comment le président de DéFI, Olivier Maingain voit la politique belge, à trois semaines des élections générales. Un discours au vitriol prononcé à l'occasion du Congrès de DéFI, ce dimanche à Namur. A quelques mètres du parlement Wallon où DéFI aimerait tant s'implanter. C'est cependant loin d'être gagné. Selon les récents sondages, DéFI ne serait qu'à 4% des intentions de vote en Wallonie.

Pour rédiger son discours, Olivier Maingain a trempé sa plume dans de l'acide sulfurique. Les premières minutes sont explosives. En témoignent ses paroles acerbes, ci-dessus. Il n'épargne personne, et en a vraisemblablement gros sur la patate. La MR en prend pour son grade: "La législature des échecs pour le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon, puisque tous deux ont terminé leur parcours sans majorité parlementaire". Le Mouvement Réformateur est sans surprise dans le viseur de DéFI, puisqu'ils visent le même électorat.

N-VA, parti d'extrême droite nationaliste

La N-VA n'est pas épargnée. Le parti de Bart De Wever est qualifié d'extrême droite nationaliste. Une définition d'Olivier Maingain qui ne manquera pas de faire réagir entre Anvers et Brasschaat. Le plus gros échec de la N-VA, pour Olivier Maingain? "Un financement injuste des zones de police puisqu’il n’est pas tenu compte de la croissance démographique à Bruxelles et en Wallonie. Oui, quand l’extrême droite nationaliste est au pouvoir, la sécurité de tous les Belges n’est pas assurée".

Les affaires sont également dans l’œil du cyclone de ses critiques. "Chez DéFI, il n’y a pas des Armand De Decker, Alain Destexe, Serge Kubla, Alain Mathot, Stéphane Moreau, Dimitri Fourny, et je pourrais allonger la liste. Alors je dis aux Wallons et aux Bruxellois : voulez-vous vraiment garder PS, MR, CdH au pouvoir ?" Olivier Maingain souligne à nouveau sa volonté d'incarner le changement et la bonne gouvernance.

Écolo n'est pas oublié dans cet exercice de laminage. "Certains choix socio-économiques d'Écolo ont parfois ce petit parfum d'un PTbisme inavoué".

Fier de son bilan

DéFI veut passer pour un parti rassurant et modèle, intouché par les affaires. Olivier Maingain est aussi fier du bilan de ses figures de proues. A Bruxelles, Didier Gosuin et Cécile Jodogne sont mis en avant. Il salue le premier pour sa gestion du chômage en Région bruxelloise et la seconde pour avoir "redonné souffle au commerce extérieur" et pour avoir "placé Bruxelles en bonne position pour l'après Brexit".

Vient enfin le rappel des grands axes de campagne de DéFI. Avec un mot d'ordre: "clairement plus juste". Une formule qu'il aura martelé près de 20 fois au cours de ce discours. Il parcourt les grands thèmes actuels : la solidarité, qui doit selon lui "être d'autant plus assumée que toute tentative d'abus doit être sanctionnée". La dynamisation de l'économie avec la levée des freins fiscaux "qui brident l'activité ds inventeurs". Il propose également la création d'une assurance reconversion économique pour les indépendants. Il aborde le chantier de la formation continue des travailleurs dans un contexte de "mutations rapides de l'activité économique". Olivier Maingain n'oublie pas l'enseignement, les retraites, l'énergie et la mobilité, insistant sur le fait que ces dossiers doivent maintenant avancer.

DéFI responsable de la migration au fédéral?

Le président de DéFI termine par la migration et annonce un ambition: celle de briguer la responsabilité de la politique migratoire et d'asile au niveau fédéral si la population lui "donne la force électorale pour être indispensable dans des majorités gouvernementales". Il veut "oser parler d'une migration économique (...) pour montrer que nous pouvons mener une politique de l’asile et de la migration, sans laxisme, mais sans racisme".

Le ton est dur. Il s'explique peut-être par des résultats peu encourageants dans les sondages. Dans le dernier, DéFI ne décolle pas en Wallonie. Quand à Bruxelles, son bastion, il n'arriverait qu'en 5ème position.