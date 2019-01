Olivier Maingain au congrès de DéFI: "Basta, la N-VA!"

Le président de DéFI a refermé, ce dimanche 27 janvier, la saison des vœux politiques. La parti amarante s’est réuni en congrès à Perwez dans le Brabant-Wallon, marquant une nouvelle fois sa volonté de ne plus limiter son horizon politique aux frontières de Bruxelles.

La première partie du congrès s’est déroulée à huis clos avant d’ouvrir ses portes à la presse pour les discours. Le choix des orateurs témoigne aussi des ambitions wallonnes de DéFI, puisque Jonathan Martin, échevin à Libramont-Chevigny et vice-président de DéFI, ainsi que Renaud Duqesne, tête de liste fédérale à Liège, se sont adressés aux militants avant le président, Olivier Maingain.

« La lourde responsabilité du MR »

Fidèle à la ligne communautaire du parti, Olivier Maingain a dénoncé dans son discours « la lourde responsabilité du MR d’avoir amené au gouvernement belge la N-VA qui fait honte à nos valeurs démocratiques ». Fidèle à son style, le président de DéFI utilise des mots durs pour qualifier les nationalistes flamands et leur politique : « le sordide confirme l’ignoble », « infréquentable », « scandaleuse et répugnante ».

Olivier Maingain appelle donc les autres partis à ne pas conclure d’alliance avec la N-VA, plus particulièrement en Région Bruxelloise, où il craint qu’elle n’obtienne la majorité des sièges flamands. « Alors oui, Basta la N-VA. Ce pays a perdu suffisamment de temps sur le plan économique, social, environnemental », martèle le président de DéFI. Des reproches adressés aux nationalistes et aux libéraux accompagnés d’une mise en garde aux électeurs : « Qu’ils ne s’y trompent pas. Ceux qui aujourd’hui, déclarent » plus jamais avec la N-VA «, seront les premiers à se laisser tenter par ce choix d’alliance si préjudiciable dès lors que leurs ambitions personnelles seront assouvies. »

A cet égard, DéFI réclame aussi un « stop institutionnel » de longue durée.

Le pouvoir d’achat comme ligne de force de la campagne

Olivier Maingain a profité de ce congrès organisé à quatre mois des élections régionales, fédérales et européennes pour annoncer quelques mesures phares que son parti entend défendre en campagne électorale. La défense du pouvoir d’achat sera l’une des lignes de force avancées par DéFI.

DéFI réclame, notamment, l’exonération d’impot des 13. 700 premiers euros de revenu. Par ailleurs, le parti exige qu’aucun revenu de remplacement ne soit inférieur à ce montant, quel que soit le régime de sécurité sociale. « Sans un minimum de revenu pour vivre, une femme, un homme bascule dans la précarité et la pauvreté et ses enfants souffrent. »

DéFI souhaite aussi un meilleur équilibre entre taxation des revenus du travail et des revenus du patrimoine, sans avancer de mesures précises pour y parvenir.

Le défi du décumul

A plusieurs reprises, le président de DéFI a aussi insisté sur l’honnêteté des mandataires. « Je perçois qu’il y a une exigence légitime des citoyens pour que les candidats aux élections leur parlent avec clarté des véritables enjeux et assument la responsabilité des choix clairs, sans biaiser, sans tricher, et sans renier leur parole et leurs engagements pris devant l’électeur ».

Olivier Maingain confirme par là l’accent mis au sein de sa formation sur la bonne gouvernance et l’éthique en politique. Les mandataires DéFI se sont engagés à s’appliquer des règles de décumul strictes après le scrutin de 2019.

Mais ces règles pourraient affaiblir ce parti parmi les plus municipalistes du paysage politique francophone. Elles posent en tout cas la question du passage de génération dans le parti. Plusieurs ténors du parti cumulent actuellement leur fonction de bourgmestre avec d’autres mandats électifs. Et le parti n’a d’ailleurs pas profité du congrès pour annoncer les têtes de listes bruxelloises pour les élections régionales et fédérales. Car les habituelles figures de proue du parti ont été confirmées dans leur siège de bourgmestre aux dernières élections communales. Le casting électoral ne sera pas simple à établir si DéFI veut se conformer à ses engagements en matière de décumul.