Olivier Maingain, agent de liaison des francophones? Pierre-Yves Jeholet sous-entend que c'est un cadeau offert par les socialistes

A quelques heures du 48ème anniversaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, son nouveau ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) était l’invité de Jeudi en Prime. Et il n’a pas mâché ses mots concernant la mission d’agent de liaison qu'a voulu confier le gouvernement bruxellois à Olivier Maingain (DéFI).

"Un nouveau bidule qui n’a pas de sens "

"Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région bruxelloise, il n’y aura aucun contact avec Olivier Maingain". Voilà la réponse de Pierre-Yves Jeholet à la Région bruxelloise considérant que les ministres-présidents assurent eux-mêmes cette fonction de trait d’union francophone. Le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles insinue également que les socialistes ont eu un rôle à jouer dans la création de "ce nouveau bidule qui n’a pas de sens": "Je ne sais pas qui a fait un cadeau autour de la table. Le MR n’est pas au gouvernement bruxellois mais le parti socialiste y est". Voilà de quoi réchauffer un peu les gouvernements arc-en-ciel en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Wallonie. Ce poste ne devrait néanmoins pas voir le jour selon la cheffe du gouvernement francophone bruxellois, Barbara Trachte (Ecolo). Face aux critiques des libéraux notamment, elle dit avoir pris acte de l’impossibilité de créer cette nouvelle fonction.

Efficacité, efficacité, efficacité

C’est le mot le plus utilisé par Pierre-Yves Jeholet lors de cette interview. Lui qui avait pourtant remis en cause l’utilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2015, tempère aujourd'hui ses propos . "Culture, enseignement, jeunesse,... Aujourd’hui, on ne va évidemment pas régionaliser ces matières-là", affirme-t-il convaincu finalement que la fédération Wallonie-Bruxelles est faite pour durer au-delà de cette législature. "La Fédération existera encore dans les 5 ans à venir et probablement encore longtemps. Je veux qu’il n’y ait pas de tabou et qu’on se demande comment être plus efficace demain".

Et pour être plus efficace, Pierre-Yves Jeholet plaide pour davantage de dialogue avec le fédéral et entre entités: "Pendant 5 ans, au niveau politique, on a été dans la confrontation permanente. Moi je souhaite que les politiques puissent se reparler, qu’on puisse créer des ponts entre entités et qu’on puisse se réunir entre ministres-présidents ".

Vente des actifs de Nethys : "Le management nous a un peu roulé"

Qui dit efficacité dit visiblement reconnaissance des failles du système. L’ancien ministre wallon de l’Economie explique ne pas avoir été mis au courant de la vente de certains actifs de Nethys au patron de Mithra et aussi administrateur de Nethys, Richard Fornieri. Qu'il ait été "un peu roulé", Pierre-Yves Jeholet l’admet mais il assure ne pas être responsable pour autant: "On nous a dit que les politiques s’en mêlaient trop", explique-t-il. "On a donc désigné des administrateurs beaucoup plus indépendants soi-disant au conseil d’administration de Nethys. Et maintenant, on voudrait que ce soit les politiques qui décident à la place des administrateurs désignés. Il ne faut pas inverser les rôles. Moi je n’ai pas eu de contact avec ces administrateurs depuis plus d’un an." Et d’ajouter: "Il faut toute la vérité, faire toute la transparence".

Pierre-Yves Jeholet le sait: sa présidence ne sera pas de tout repos. D’autant plus lors de ces prochains mois avec le départ de deux ténors du MR à l'Europe, Charles Michel et Didier Reynders. C’est dans ce contexte que les libéraux vont se choisir un nouveau président de parti. Pierre-Yves Jeholet admet craindre une guerre fratricide au sein du parti : "J’espère que ce ne sera pas un combat de personne mais qu’on parlera du fond. Je ferai tout pour éviter une guerre fratricide mais ce n’est pas évident". Et pour ne pas en arriver là, il préconise une réforme de la gouvernance des partis. Les candidats ont jusqu'au 11 octobre pour se faire connaître. Denis Ducarme a déjà indiqué qu'il briguerait la fonction. Quant à Georges Louis Bouchez, sa candidature est pressentie par beaucoup de militants. Le nouveau président du MR sera connu le 12 novembre.