Olivier Maingain à Charles Michel: "Jusqu'où allez-vous accepter que votre fonction soit rabaissée?"

Les députés présents en séance plénière qui se tient ce jeudi à la Chambre reviennent sur les propos tenus mardi et mercredi par Theo Francken. Interviewé par la VRT, le Secrétaire d'état s'est notamment attaqué aux institutions politiques en qualifiant la rue de la Loi et le rond-point Schuman de lieux "hypocrites". 15 députés interrogeront le Premier ministre sur les propos tenus par le secrétaire d'État à l'asile et à la migration.

Le moment est venu de désavouer Theo Francken

Olivier Maingain, président du parti DéFI, était le premier à s'exprimer. "Quasiment semaine après semaine nous sommes tenus de vous interpeller sur les déclarations du premier parti de votre majorité parlementaire, a-t-il lancé au Premier ministre Charles Michel (MR). On s'en lasserait si les propos n'étaient pas de plus en plus énormes et si, à l'illégalité des propositions, ne s'ajoutaient la grossièreté de celles-ci."

"Theo Francken a montré une nouvelle fois qu'il rejoignait le camp des populistes et de l'extrême droite qui n'ont comme subterfuge face aux arguments de la loi que de mépriser les institutions et votre autorité monsieur le Premier ministre. Jusqu'où allez-vous acceptez que votre fonction soit rabaissée ? Les propos tenus sont contraires à un des fondements essentiels de l'Union européenne, à savoir la Convention des droits de l'homme. Le moment est venu soit de dire que Theo Francken est désavoué, soit de se ranger aux côtés de ces gouvernements qui ne respectent pas les acquis de l'Europe."

Monsieur le Premier ministre vous êtes responsable de l'appauvrissement de notre démocratie

Ahmed Laaouej, chef de file des socialistes à la Chambre, est allé dans le même sens. "Jusqu'à quand allez vous maintenir un élément d'extrême droite dans votre gouvernement ?", a-t-il demandé à Charles Michel.

Il a ensuite rappelé toutes les polémiques dans lesquels Theo Francken a baigné depuis qu'il a prêté serment pour arriver aux derniers propos tenus par le secrétaire d'État, "il affirme désormais que le socle de notre civilisation, la Convention des droits de l'Homme, n'est qu'un chiffon qu'on pourrait jeter à la poubelle comme un détritus. C'est pourtant cette convention qui fait ce que nous devrions être : des démocrates. L'impunité politique dont il jouit l'a renforcé, ses idées et ses attitudes ignobles ont prospéré sur le terrain de votre renoncement. Monsieur le Premier ministre vous êtes responsable de l'appauvrissement de notre démocratie.". Il a conclu en posant cette question : est-ce que, oui ou non, Theo Francken a encore sa place dans ce gouvernement ?