Olivier de Wasseige (patron des patrons wallons):​​​​​​​"Nous sommes prêts à parler avec le PTB "

Comment faut-il interpréter l’arrivée massive des Chinois en Belgique? Le politique est-il le seul responsable de la dynamique entrepreneuriale wallonne? Comment contrer l’impact du Brexit qui est aujourd’hui à nos portes? Pour Olivier de Wasseige, le patron de l’Union wallonne des entreprises, la relance de l’économie wallonne passe par un "changement de paradigme".

Brexit: la Flandre est plus exposée que la Wallonie

Première difficulté: le Brexit. 20 000 emplois wallons sont liés aux exportations vers le Royaume-Uni. Mais Olivier Wasseige veut relativiser l’impact. Il reconnaît une menace sur certains emplois, mais relève que l'Institut wallon des statistiques estime à 5000/6000 le nombre des postes en danger. Selon cette fois l’Awex, le risque serait même moindre. "Certaines entreprises ne mesurent pas l’aspect indirect du Brexit . Comme l’exportation des produits alimentaires de Flandre, qui est liée à des produits wallons. En cas de Brexit dur on va souffrir, mais moins que la Flandre qui est plus exposée." Car pour le patron des patrons wallons, de nombreuses entreprises ont déjà anticipé leur reconversion. "Les entreprises peuvent identifier les risques, mais ce ne sera pas une bonne nouvelle".

Des reconversions qui demeurent discrètes, argumente Olivier de Wasseige: "Une entreprise n’expose pas au public les risques qu’elle court. Il y a de la prudence et de la discrétion. Et une entreprise ne peut dire aujourd’hui les parts de marché perdues en cas de Brexit dur, surtout qu’une reconversion est en cours." Et tout en constatant une incertitude tant politique qu’économique face au futur Brexit, Olivier de Wasseige remarque que cette incertitude est limitée en Wallonie par rapport à d’autres régions.

Alibaba à Liège: bonne ou mauvaise nouvelle ?

Les Chinois vont-ils sauver la wallonie? L’aspect positif, relève Olivier de Wasseige, est que les investisseurs étrangers croient en la Wallonie. "On a une politique qui rend la Wallonie attractive. On doit tout faire pour créer des conditions de travail intéressantes pour tous."

Et lorsque les syndicats voient l’arrivée du géant du commerce en ligne chinois avec inquiétude dans une région peu numérisée, le patron des patrons répond que si Alibaba permettra de livrer plus vite en Belgique (ndlr: et concurrencer ainsi l’e-commerce belge), il aidera aussi les entreprises wallonnes à mieux exporter. "On doit développer une politique managériale en Wallonie. Les syndicats devraient être heureux de l’arrivée des Chinois, même Avec Thunder Power (la Tesla chinoise) on change de paradigme. On se tourne vers de nouveaux types d’industries." Et de rappeler l’exemple contraire: "Si Caterpillar a disparu, c’est principalement parce qu’il n’y avait pas de création de valeur ajoutée . C’était un centre d’assemblage, sans R&D en amont, ni commercialisation en aval. Plutôt que de se battre sur les actifs du passé pour garder les entreprises du passé on doit se battre pour changer de paradigme."

Il félicite "les force vives " emmenées par le bourgmestre de Charleroi, le "Catch" et le gouvernement wallon qui ont cru dans le projet de Thunder Power. "On peut créer quelque chose autour de cela et c’est la même chose pour le pôle logistique à Liège."

Des entreprises de 500 et 1000 emplois

Eric Domb, emblématique patron de Pairi Daiza (et ancien patron de l'Union wallonne des entreprises) ne partage pourtant pas cette vision optimiste, lui qui reproche à l’écosystème wallon d’inciter à la médiocrité, un état d’esprit qui serait responsable de la lente évolution de l’économie du sud du pays.

Une vision contre laquelle Olivier de Wasseige s’inscrit en faux: "Nous ne sommes pas médiocres, les indicateurs sont en train de changer, la culture managériale se répand de plus en plus. Le politique ne peut pas tout et il nous faut des entreprises plus grandes. La Wallonie doit miser sur la croissance. Il faut arriver à un aspect structurant d’entreprises de 500 et 1000 emplois."

Les entreprises et les partis

Une élection chasse l’autre. Et les partis se présenteront cette fois aux scrutins régional et fédéral. Olivier de Wasseige dit avoir déjà préparé le terrain. "Nous sommes prêts à parler avec le PTB. Nous avons préparé un mémorandum pour voir en quoi nos recommandations peuvent entrer dans les programmes électoraux. Nous avons été reçus par tous les présidents de partis. Seul le PTB n’a pas voulu nous recevoir, il nous a demandé d’envoyer le document. Mais notre document ne se lit pas tout seul, il doit être discuté."