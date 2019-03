Olivier De Schutter se présentera sur la liste européenne d'Ecolo

L'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur l'alimentation occupera la troisième place sur la liste européenne des écologistes. Olivier De Schutter n'est pas membre d'Ecolo mais il s'était déjà présenté aux élections communales d'octobre sur la liste écologiste à Ixelles. Il franchit ici un pas supplémentaire en briguant un siège européen.

Défenseur des circuits courts, rapprochant le producteur du consommateur, l'homme est reconnu internationalement pour sa vision de l'alimentation et son expertise en la matière et a reçu en 2017 "l'Oscar de l'alimentation". Ce professeur de droit international de l'UCL considère l'alimentation comme un levier de mobilisation en matière de changement climatique mais aussi de lutte contre la pauvreté ou l'obésité. Olivier De Schutter s'engage également pour la lutte contre le changement climatique puisqu'il est l'un des rédacteurs du "Pacte Finance-Climat" qui vise à diriger la création monétaire vers l'économie réelle et la mise en place de solutions concrètes pour limiter le réchauffement de la planète.

En lui offrant la troisième place sur la liste européenne, Ecolo confie à Olivier De Schutter une place de combat. Les écologistes avaient obtenu un siège au parlement européen lors des élections précédentes. Seule la tête de liste, Philippe Lamberts était parvenue à se faire élire. Philippe Lamberts sera à nouveau tête de liste à l'Europe en 2019. La troisième place est donc loin de garantir un siège de député européen à Olivier De Schutter.

A l'heure où les partis tentent tous d'attirer sur leur liste des personnalités issues de la société civile, Ecolo mise sur l'expérience, la renommée et le réseau d'Olivier De Schutter plus que sur sa notoriété auprès du grand public.

Ces dernières semaines, plusieurs partis ont annoncé l'arrivée de candidats "d'ouverture" sur les listes, dans une volonté de renouer avec un électeur dénonçant de plus en plus l'étanchéité des partis politiques.

La composition de l'ensemble des listes Ecolo devrait se préciser ce week-end puisque les écologistes se réunissent en congrès de lancement de campagne ce dimanche 17 mars 2019.

Olivier De Schutter sera l'invité de Matin Première et répondra aux questions de Thomas Gadisseux ce vendredi 15 mars.