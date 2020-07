"Occupe-toi d'abord de la tienne" : Bart De Wever, qui s'inquiète "pour les autres grandes villes", s'attire les critiques

Toute la Belgique a-t-elle payé les frais de la situation sanitaire à Anvers ? Ou la ville de Bart De Wever n’est-elle qu’un avant-goût de ce qui attend tout le pays d’ici quelques semaines ? Le débat fait rage au lendemain de l’annonce de nouvelles mesures pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

"Nous avons les données rapidement, plus rapidement qu’ailleurs dans le pays. Je me fais d'ailleurs beaucoup de soucis pour d’autres grandes villes et sur ce qu’elles savent vraiment de la situation", a déclaré ce lundi le bourgmestre d'Anvers.

Ces propos n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Bart De Wever s'inquiète pour les autres grandes villes ? "Occupe-toi d'abord de la tienne", lui répond sur Twitter Christine Defraigne, première échevine (MR) de la ville de Liège.