Occupation du Théâtre royal de la Monnaie : "Il y a un virus qui tue, mais il y a une gestion de crise qui tue également", dénonce le collectif d’artistes

Le collectif est rejoint chaque jour pendant une heure (de 17 à 19 heures) par un groupe élargi, pour que les revendications portent plus loin et que la mobilisation soit davantage visible, à l’extérieur aussi.

Le projet du collectif d’artistes est de permettre à la culture de retrouver sa place. Il est soutenu par diverses organisations. "Il y a des fédérations, Still Standing for Culture du côté francophone et State of the Arts côté flamand. Il y a aussi les syndicats qui, au niveau culturel, sont souvent oubliés. On essaie donc de réaffirmer ce lien-là", ajoute Oscar Briou.

"Nos revendications s’adressent à un niveau plus large et demandent une convergence de luttes où il y a une quantité d’associations qui nous ont rejoints. Il y a par exemple Faire Front, qui est une coalition d’associations qui a réussi à faire un travail assez incroyable sur la gestion de la crise. On se nourrit donc de ça et on propose de leur donner aussi de la voix."

