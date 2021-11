Objectif "zéro carbone" pour l’aéroport de Charleroi en 2050 : tous les moyens sont bons pour y arriver

En Wallonie, 24% des émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent du secteur des transports. C’est un chiffre en augmentation constante depuis 1990, une hausse estimée à 30% sur 30 ans. Selon des chiffres du cabinet de consultance spécialisé dans les questions environnementales "Factor X", l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (BSCA) a généré 4,505 millions de tonnes de CO2 en 2019. Là aussi, un chiffre en augmentation sensible, à l’instar du nombre de passagers qui transitent par BSCA : de 210.000 personnes en 1998 à… 8.224.196 en 2019.

L’an dernier, l’aéroport de Charleroi a engagé un bio-ingénieur expert des espaces naturels. Quentin Evrard avait plutôt l’habitude de sillonner les forêts d’Afrique centrale. Il est depuis un an le manager environnemental de BSCA. C’est lui qui a rédigé les objectifs à atteindre pour l’aéroport : neutralité carbone d’ici 2050 et avant cela, diminution des émissions de CO2 de minimum 35% entre 2019 et 2030.

BSCA souhaite réduire de façon globale son empreinte sur l’environnement, avec huit axes de travail rédigés par Quentin Evrard. L’aéroport travaille sur la qualité de l’air, sur l’eau, le bruit, l’énergie, le sol, les déchets, la mobilité et la biodiversité. Tout n’est pas dans les mains des responsables de l’aéroport (on peut penser au bruit, ou à la mobilité et à l’absence d’une gare desservant directement les lieux), mais BSCA s’est fixé nombre d’objectifs, avec pour les atteindre un bio-ingénieur expert dans les espaces naturels.

"Un espace naturel, c’est partout autour de nous. Ici, on travaille sur la totalité des aspects environnementaux. Et justement, si ici on pollue beaucoup, j’ai beaucoup à faire, nous dit Quentin Evrard dans un petit sourire. C’est une motivation, ce sont des objectifs qui sont très ambitieux, qui vont être difficiles, mais on sait qu’ils sont réalisables et qu’on peut le faire. C’est ça qui motive et je suis persuadé qu’on va y arriver."