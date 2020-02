Nuisances des avions: la Région bruxelloise va intenter une nouvelle action contre le fédéral

Le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron l'a annoncé ce matin sur le plateau de l'émission "La Matinale", de la chaîne d'infos continues LN24 : La Région bruxelloise va intenter une nouvelle action en justice pour tenter de faire bouger l’État fédéral dans le dossier des nuisances liées aux activités de l'aéroport national. En substance, le ministre bruxellois a expliqué, qu'outre les amendes exigées aux compagnies aériennes qui ne respectent pas les normes maximales de bruit lors du survol de la capitale, la Région bruxelloise attendait toujours que des gestes concrets de la part du gouvernement fédéral. La Région réclame notamment que les nuisances subies par les habitants sous les routes dites du Canal et du Ring, et celle menant à la courte piste 01, n'excèdent pas celles observées 2017.

Depuis mars dernier, la Région bruxelloise réclame chaque mois les astreintes au fédéral en application d'un jugement intervenu le 1er février de l'an dernier, à la suite des actions en cessation (lancées en 2016 et 2018) de la Région bruxelloise. Ce jugement rendu par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles interdit ainsi, pour une période de 18 mois, toute augmentation du nombre d'infractions à l'arrêté Bruit bruxellois du 27 mai 1999, durant la période 23h-07h, pour les départs sur la route du Canal, les départs sur la route du Ring et les atterrissages sur la piste 01. Il interdit l'accroissement des nuisances subies en prenant pour référence l'année 2017.

"On n'attaque pas pour le plaisir... Tous les mois, la situation est pire qu'en 2017. On en est à 6 millions d'euros d'astreintes payées. On peut aller jusqu'à 9 millions, mais visiblement cela ne suffit pas. Les astreintes sont là pour induire un changement de comportement et faire en sorte que les Bruxellois(es), et en fait tout le monde, subisse moins de nuisances, mais elles ne fonctionnent pas", a expliqué Alain Maron. Le ministre a ainsi justifié la nouvelle action en justice de la Région, "éventuellement pour augmenter les astreintes" mais aussi pour obtenir une véritable étude d'incidences qui contienne les formules alternatives que celle qui a été réalisé de manière "bâclée" ne contient pas.