Nucléaire et sécurité d’approvisionnement énergétique : un kern se réunit ce dimanche à 14h

"Elia a fait une vente aux enchères d’une nouvelle capacité, ils viendront avec les résultats de cette vente avant le 1er novembre, et après ça il y a tout un parcours d’évaluation qui va avoir lieu, avec le but de prendre une décision courant novembre. On prendra une décision basée sur les faits", a précisé le Premier ministre au micro de Laurent Van de Bergh.

Ces enchères ont lieu suite à la mise en place du mécanisme de CRM, soit "mécanisme de rémunération de capacité".

C’est un mécanisme voulu par le gouvernement fédéral, afin de se préparer à la sortie du nucléaire (soit en fermant les sept réacteurs du pays entre fin 2022 et 2025, soit en en gardant deux ouverts). Le gouvernement a proposé par enchères aux producteurs d’électricité intéressés de rentrer des dossiers pour l’octroi de subsides, destinés à aider à construire, pour l’essentiel, de nouvelles centrales à gaz qui procureraient de nouvelles capacités de production d’énergie qui viendraient remplacer le nucléaire. De quoi assurer la sécurité en approvisionnement du pays.

Le système a été approuvé par l’Europe : les enchères ont été ouvertes fin septembre et clôturées fin octobre, les centrales devant être prêts dans quatre ans. Les projets les plus rentables et les moins onéreux recevront des subsides. Le coût estimé pour le budget tourne autour de 200-250 millions. On devrait connaître ce dimanche les heureux élus.

Une deuxième enchère aura lieu en 2024 pour compléter l’offre avec d’autres technologies que les centrales au gaz. Mais c’est bien au terme de cette 1re enchère que le gouvernement aura tous les éléments en main, y compris la question du prix de l’électricité, pour trancher sur le sort du nucléaire et donc prolonger ou non deux centrales… Ce qui promet déjà d’intenses discussions.